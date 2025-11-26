インプラント手術後、腫れは1週間で落ち着く? 痛み・食事・口腔ケアを歯科医師が解説

インプラント治療では、多くの患者さんが手術後の経過や生活上の制限などに不安を感じています。「手術直後の食事は何を食べたらいい？」「運動はいつから始められる？」などの術後に関する疑問は尽きません。そこで、インプラント手術直後から痛みや腫れはいつまで続くのかについてなど、クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院の永井先生に解説してもらいました。

監修歯科医師：

永井 伸人（クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院）

国立徳島大学歯学部卒業。愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医を経て、大阪の歯科医院にて研鑽を積む。同法人の副院長を務めた後、医療法人真摯会に入局。現在はクローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院の院長として、患者様一人ひとりに最適な「個別解」を提案する診療を実践。患者さんごとに経済状況や年齢、将来の展望を考慮した総合的な治療計画を立案し、誠実な診療を心がけている。日本口腔インプラント学会、日本顎咬合学会所属。

編集部

インプラント手術直後、手術部位はどのような経過をたどりますか？ 痛みや腫れの程度などを教えてください。

永井先生

手術後は、傷口の周りに腫れと痛みが生じやすくなります。ただ、これらは傷が正常に治る過程で起こる自然な反応ですので、それほど心配する必要はありません。痛みについては個人差もありますが、多くの場合は痛み止めで十分対応できます。腫れは1週間ほどでピークを迎え、その後徐々に引いていきます。いずれも2週間ほどで日常生活に支障がない程度まで改善していきます。

編集部

手術後の食事制限について教えてください。術後、どのような段階を経て普通の食事に戻れますか？

永井先生

術後は手術部位を安静にするために、極力反対側（右側を手術したら左側）で食べ物を噛むことをおすすめしています。この間は消化の良い、軟らかい食事を心がけていただくと安心です。その後、痛みや腫れが落ち着き、抜糸を終えたら段階的に通常の食事に戻していきます。術後2週目あたりから、噛み応えのある食材を少しずつ試してみるとよいでしょう。

編集部

歯ブラシを使ったケアはいつから始められますか？ 手術直後からの口腔ケアの方法を教えてください。

永井先生

手術当日は歯磨きを控えめにし、手術部位以外の歯を優しく磨くようにします。手術翌日から通常の歯磨きを再開できますが、歯ブラシは「やわらかめ」のものを使用するほか、1週間ほどは手術部位に直接ブラシを当てるのは避けましょう。その間は処方された洗口液でうがいを行い、傷口を清潔に保っていきます。その後の手術部位の清掃については、傷の治り具合をみながら担当医の指示に従って進めていきましょう。

編集部

そのほかに、術後1ヶ月の日常生活で気をつけたいこと、注意すべき点があれば教えてください。

永井先生

術後1ヶ月間は激しい運動や長時間の入浴、サウナなど、血流の良くなる行為は極力控えるようにしてください。また、喫煙は傷口の治りを妨げますので、治療が終わるまでは控えましょう。そのほかは普段通りの生活を送っていただいて問題ありませんが、十分な栄養と睡眠を取り、体調管理に気をつけることが大切です。

