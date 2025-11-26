

指摘する側は何を考えているのか

「最近の若手は怒られ慣れていない」という声を聞くことが非常に増えた。パワハラ問題が認知され、理不尽に叱る光景は確かに減った。それ自体は健全な変化だが、一方で「指摘されること」を極端に嫌がる若手が増えているのも事実だろう。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』を上梓した三浦慶介氏は、AI時代において、この「指摘を避ける」姿勢こそがキャリアの致命傷になると警鐘を鳴らす。

本記事では、同書から抜粋・再構成し、「あえて指摘されにいく」人と「自己肯定感を守る人」とで、なぜ埋められない差がつくのか、その決定的な理由を解説する。

無駄なプライドが成長の邪魔をする

人間は基本的に、指摘をされることを嫌う生き物です。いくら人格と仕事は別だといっても、否定されることで「自分には価値がないのではないか」「この人は自分のことが嫌いなのでは」という感情を抱いてしまうことはあるものです。





そうして否定されることで自己肯定感が傷つきます。言い方を変えればプライドが傷つくので、できるだけ指摘されないようにしようという意思が働くことになります。

しかし、それこそまさに「無駄なプライド」といえるでしょう。その場を一時的に切り抜けたとしても、成長できなければ周りからどんどん置いていかれることになります。

そうして差がついたときには、周囲はどんどん仕事を任されているのに、自分はいつまでも下積みのような仕事しか任せてもらえない。そうして余計にプライドが傷ついていく……という負のループに入り込んでしまいかねないのです。

ループから抜け出すためには、どこかで無駄なプライドを捨てる必要があります。まさに「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と言えるでしょう。

実のところ、若手社員の間でもこのままで良いとは思っていないのです。筆者がある大手企業で、1000人ほどの若手社員向けに講演したときのことです。講演の内容を端的にいえば、「失敗せずに成長することはできないのだから、むしろ沢山チャレンジしよう」という話でした。

講演後のアンケートでは、もっとチャレンジをしようという感想もさることながら「こういった厳しい指摘を、先輩や上司もしてくれないので悩んでいた」という意見がしばしば見られたのです。

特に優秀な若手ほど、失敗の積み重ねの先に成長があるということを理解しています。当の本人たちからしてみれば、パワハラを恐れて指摘してくれないことのほうが不安になる、ということです。

そして、残念ながらその不安は正しいのです。特にAI時代においては、指摘をもらって成長するプロセスを経験できているかどうかで、キャリアが大きく変わってしまうリスクがあるのです。

指摘されることで積み上がる「経験知」の重要性

AIを使う上で必須となるのが、自らの経験や行動に基づいた知見や経験、すなわち「経験知」です。AIにはない経験知を活用することで、AIを使った仕事の価値は飛躍的に高まります。

例えばAIで資料を作るにしても「XX商事にむけた提案資料を作って」と指示するのと、「XX商事の役員向け提案資料を作って。過去の取り組みを否定しないよう、過去の成功を強調したうえで未来志向の提案という形にして」という指示では、成果物のクオリティはまったく異なります。

経験知がなければ、AIに仕事の目的を伝えることができません。自分自身が何をすればいいかわかっていないのなら、AIに指示をすることができないのです。

また、経験知がなければAIの仕事をレビューできません。「本当にこの資料を使っていいのか」「このプログラムを世に出して問題ないのか」といったレビューは、最後に人間がするしかありません。

要するに、AI時代においては、経験知が豊富な人ほどAIを使いこなして成果を生み出すことができ、経験知が乏しい人との差が開いていくということです。アメリカを中心にホワイトカラーの新規採用が減少している理由はまさにここで、経験知が豊富な人材が1人いれば、経験知がない5人や10人よりも成果が出るという時代になっているのです。

そう考えると、小さなプライドを守るために指摘を嫌がること、それによって経験知を得る機会を失うことが、いかにリスクの大きいスタンスなのかがイメージできるのではないでしょうか。

「指摘ウェルカム」という姿勢を持て

ここまで書いてきたことを裏返せば、経験知を溜めるほど、AI時代において活躍できるチャンスでもあるということです。

多くの若手が指摘されるのを嫌がるなか、自分だけがすすんで指摘をもらいにいくようにしたとすると、どうでしょうか？ 自分にだけ貴重な経験知が溜まっていき、際立った成果を出せるようになっていきます。そのうえでAIに指示すれば、自分だけが質の高い仕事を大量にこなせるようになります。

言うなれば、指摘をもらうことは成果に直結し、つまり自身の給与に直結するということです。こう考えると、指摘をもらいにいくたびに給与が増える可能性があるとすら言えます。

そう考えると、「指摘をどんどんしてほしい！ 指摘ウェルカム」という思考になっていくのではないでしょうか。

指摘をする側に立ってみれば、こういった姿勢を見せている人にはアドバイスがしやすいものです。指摘したらいちいち落ち込まれたり、逆恨みされたりするようでは、誰だって指摘したくなくなります。

そこで「ありがとうございます！ 勉強になりました！」「ご指摘いただいたおかげで、仕事が上手くいきました！」という姿勢を見せられる人には、有用な指摘が集まっていきます。

あえてビジネスライクにいえば、指摘ウェルカムな姿勢を見せるということは”お得”なのです。

もちろん、私も含めて大半の人は、指摘をされるのは嫌なものです。しかし、その小さなプライドを捨てて指摘を求めにいくことが、経験知を溜めるための必須条件です。

そのマインドこそが、AI時代により質の高い仕事を増やし、活躍し続けるための土台となるのです。

（三浦 慶介 : 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）