Photo: 田中宏和

エアコン代が気になる猛暑が終わったと思ったら、次は暖房費が気になる冬の到来です。

費用的な問題に限らず、電気ストーブなどの暖房器具を点けっぱなしにすると火災リスクにもなりますし、快適に暖かく寝られる高機能な布団は、積極的に導入しておいてほしいもの。

「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」は、昨年大好評となった前作をさらに改良。これ1枚で朝までぐっすり眠れる、要注目の掛け布団です。

ふわふわの寝心地と、羽毛超えの暖かさ

Photo: 田中宏和

「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」の保温力は、この弾力あるボリューム感からも十分に伝わるでしょう。

タップリと空気をため込んだままキープしてくれるので、体温によって温められた空気の層が厚く保たれ、寒い夜でもこれ1枚でポカポカというわけです。

Photo: 田中宏和

まるでクッションのような1マスに充填されている中綿は、「MICRO FLAKE®PREMIUM」というダウンボール状の素材。羽毛布団より暖かいという「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」の保温性能を支えています。

従来の20マスから30マスへと細かくなったキルト構造によって、体のラインにフィットしやすくなっていて、熱が逃げにくくなっているという印象も。しっかりアップグレードしていると思わせてくれます。

使ってみた実感として、保温率93%超という数値が大げさなものだという印象はありませんでした。

密度が高い側生地の繊維

Photo: 田中宏和

肌触りの柔らかさが特長的な側生地は、リサイクル繊維を織り込んでいる

「REPREVE」というポリエステル素材。サスティナブル繊維であるという点も素晴らしいところですが、何より保温力に優れた密度の高い繊維という点が見逃せないポイント。「MICRO FLAKE®PREMIUM」中綿とセットで、「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」の実力を支えています。

丸洗いできるのも、うれしいポイント。洗濯した後も、中綿をほぐせばすぐにフカフカに戻るということなので、清潔な状態をしっかり保ちつつ、快適な使用感が続いてくれることでしょう。

理想的な布団として推せる一品

お住まいのエリアにもよると思いますが、朝まで暖房を使わないで寝られる「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」は、本当にオススメできる高機能な掛け布団に仕上げられています。

決して高級羽毛布団に劣ることのない暖かさを持ちながら、手に入れやすい価格とサステナビリティを兼ね備えている要注目のアイテムについて、詳細が気になる人は、以下のリンク先でご確認いただけます。

今年の冬は、「ウルトラ暖睡コンフォーターPR 30SQ」で睡眠の質をググッと高めてしまいましょう！

Photo: 田中宏和

本記事制作にあたりkith productionより製品の貸し出しを受けております。