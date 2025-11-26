ミセスのライブフィルム＆ドキュメンタリーを手掛けた2監督が、映画の裏側を語る特別映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月28日より同時公開される、Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『FJORD』（フィヨルド）とドキュメンタリー『THE ORIGIN』（ジ オリジン）より、監督ふたりが語る特別映像が到着した。

■トップランナーとして進化を遂げるミセスを、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、7月26日・27日に、ミセス史上最大規模のスケールのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催。約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も行われ、会場、そして配信とビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。

そんな彼らの “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスをIMAX(R)上映で再び体感することができるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて”Mrs. GREEN APPLE”を知ることができるドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』。

“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX(R)上映”は日本人アーティストとしては史上初。日本の音楽界を照らし続ける彼らがデビュー10周年を迎え、トップランナーとして進化を遂げる様子を、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した本作は、映画史のみならず音楽史にも残る作品となりうる。

■「彼らが本当は何を考えているのかを見ることができる」（『THE ORIGIN』監督・豊島圭介）

そしてこのたび、ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー『THE ORIGIN』を手掛けた、ふたりの監督が語る特別映像が到着。両監督が、両作のプロデューサーを務めた大森のことを始め、作品に込めた想いを語る特別映像が到着。同時公開だからこそ生まれた作品としての価値や、2作品を繋ぐ未発表曲「Variety」について明かし、両作品の本編映像の一部と共に映し出した必見の内容となっている。

『FJORD』の監督を務めた稲垣哲朗は、本作を創り上げるにあたり、ボーカルの大森元貴から「Mrs. GREEN APPLEが3人であることの意味、そしてメンバー同士が演奏や表情に目配せしながらライブに臨んでいる感覚を（映像に）切り取ってほしい」と直々に要望を受けたとコメント。

一方、『THE ORIGIN』の監督を務めた豊島圭介は、「日本でいちばん売れているバンドのビハインドに入り、彼らが本当は何を考えているのかを見ることができる」と今作の意義を語る。さらに、「ドキュメンタリーは偶然性に基づく要素が大きく、思いもよらないものが撮れたりする。本作では特に逃せない瞬間の多くをカメラに収めることができた」と、その特性を活かした表現について言及。本作の完成度の高さに自信を覗かせている。

また「Variety」という楽曲について稲垣監督は「10年経っても変わらなかったこと、そしてこれから変わっていくこと、その両方を含めてMrs. GREEN APPLEが歌っていた曲」と分析。そして豊島監督は『THE ORIGIN』に収録された初日の「Variety」では、初披露ならではの“興奮と緊張”がリアルに伝わってくるのに対し、2日目の公演を収めた『FJORD』では、より“洗練”された形で本楽曲が届けられており「その違いもすごく面白いので見比べて欲しいです」と語っている。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

11月28日（金）全国公開

監督：稲垣哲朗

配給：TOHO NEXT

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

11月28日（金）全国公開

監督 : 豊島圭介

配給：TOHO NEXT

(C)2025 MGA Film Partners

