¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÆ±³ØÇ¯¤Î¡Ë¿¹ËÜµ®¹¬¤Ë°§»¢¤·¤¿¡×Âç³ØÂ´¶È»þ¤Þ¤ÇÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿±öÃ«»Ê¤¬¥×¥í¤Ê¤ì¤¿¤ï¤±
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î±öÃ«»Ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç15Ç¯ÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡Ö´ñÀ×¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç£²¡Á£³Ç¯¤ä¤ì¤ì¤Ð¾å¡¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸©ÁªÈ´¤Ç¤¹¤é±ï±ó¤«¤Ã¤¿ÌµÌ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÈà¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î"¥¿¥¤¥È¥ë"¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¿¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤¬º£¤âºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ìÂ³¤±¤ë"¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç°¦"¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ç÷¤êÍè¤ë"°úÂà"¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿±öÃ«¤Ë¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÆ»¤¬Âó¤±¤¿¤Î¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø£´Ç¯À¸¤Î»þ¡£Æ±Âç³Ø¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃìÃ«Å¯Æó»á¤¬ÍâÇ¯¡Ê2011Ç¯¡Ë¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¡Ê¿å¸Í¤Ë¡ËÍè¤ë¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤¤¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö11·î¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤½¤í¤½¤íÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¥Æ¥Ä¤µ¤ó¡ÊÃìÃ«¡Ë¤¬¿å¸Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢Íè¤ë¤«¡©¡Ù¤È¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤¯¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢JFL¤ÎÂçÄÍÀ½Ìô¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¸½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡Ø¾Íè¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤»Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯......¤Ê¤Î¤Ë¡¢11·î¤Ë¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç³Ø¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤³¤«¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜÅö¤Ë¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡¢¾¯¤·»þ·×¤Î¿Ë¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î»î¹ç´ÑÀï¤òµ¡¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿±öÃ«¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÄÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾º³Ê¤Ç¤¤º¡¢ÆÁÅç¸©Î©ÆÁÅç¾¦¶È¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤ë¡£ÆÁÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ãæ¹â¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢"¥×¥í"¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÄÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤³¤½½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ë£°¡Ý£·¤ÇÂçÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¤Ï¤Î¤Á¤ËÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿¹ËÜµ®¹¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ÷³Ê¤«¤é¤Æ¤Ã¤¤ê¥³¡¼¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦Ãæ³Ø»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤âÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤·¡¢£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é±¿¤è¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±²óÀïÉé¤±¤Ç¤·¤¿¡££²Ç¯À¸¤Î»þ¤âÁ´¹ñ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¡¢£³²óÀï¤Ç¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»¤ÈÀï¤Ã¤Æ£°¡Ý£µ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¡¢¼¯¼Â¤Ë¤Ï£´¡Á£µÁª¼ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¡Á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¼¯¼Â¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ´¥µ®»Î¤äÅÄÃæÍºÂç¤òÍÊ¤¹¤ëÌî½§¹â¹»¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯¼Â¤¬Ìî½§¤ËÉé¤±¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¹â¹»À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½"¥×¥í"¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¤â¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹£´Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢´ØÀ¾¡¢´ØÅì¤Î¶¯¹ë¹»¤ä¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Áá¡¹¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ØÁö¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë½Å»ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤É¤³¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î½øÎó¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç......¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ÏÈ´¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÂç³Ø£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤ÏÆâ¿´¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï»þ¡¹¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤äFCÅìµþ¤È¤¤¤Ã¤¿J¥¯¥é¥Ö¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯......¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎý½¬»²²Ã¤ÎÀ¼¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï£³Ç¯²Æ¡£Éã¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¤ÆÂç³Ø¤ò¤ä¤á¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±öÃ«¤Ï¤è¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ò¹ñ»Î´ÜÂç¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Îº´Æ£¹§ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹¶·â¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¼é¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ (¾Ð)¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Âç³Ø£²Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ......¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤¾¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¥Ô¥ó¤È¤Ï¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³Ç¯À¸¤Î½©º¢¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á°Êý¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤è¤ê¤â¥é¥¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç³Ø¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î£³Ç¯´Ö¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤òÁè¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢£´Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢GK¥³¡¼¥Á¤ÎÅÁ¼ê¤òÍê¤ê¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¤È¤Îº¹¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤â¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»î¹ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Î¿¹²¬Î¼ÂÀ¤¯¤ó¤äÍÅÄ¸÷´õ¤¯¤ó¤ÎºÍÇ½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¹âÂ´¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë£³¤Ä¾å¤Î¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¥×¥í¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ëÁª¼ê¤ÏÂç³Ø£±¡Á£²Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤äÂç³ØÁªÈ´¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¥×¥í¤Ï¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ¥×¥í¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤£´Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Èà¤Ë¡¢ÃìÃ«¥³¡¼¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë¤âµ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÃìÃ«¥³¡¼¥Á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î±öÃ«¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉð´ï¤â¡¢³Î¿®¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2011Ç¯¡¢¿å¸Í¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï·ø¼Â¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÁá¤¯¡¢J2¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÇË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö³«ËëÁ°¤ÎJ1¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¼¯ÅçÀï¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÂåÌò¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â£°¡Ý£³¤ÇÉé¤±¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤Ç¡Ø¤³¤¤¤Ä¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯......¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡»ö¼Â¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÍÂ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±öÃ«¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢J2¥ê¡¼¥°35»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¤«¤é¡¢ÎëÌÚÎ´¹Ô¤µ¤ó¤äµÈ¸¶¹¨ÂÀ¤µ¤ó¡¢ËÜ´Ö¹¬»Ê¤µ¤ó¤é¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â¤´ÈÓ¤äÍ·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬·ë¹½¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âJ1¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤â¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿å¸Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯Åª¤Ë¸·¤·¤¯¡¢£Ã·ÀÌó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢£Á·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤â£Â·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Ï£Á·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ......¤½¤ì¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢11¾¡9Ê¬18ÇÔ¤Ç17°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¼°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËè²ó²ù¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áê¼êÁª¼ê¤È¸ø¼°Àï¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÈÏ¢·¸¤·¤Æ¼é¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÎÎ©¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö¹¶·â¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤¬J1¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡ÖÁÛÁü¤è¤êÍÚ¤«¤ËÁá¤¯¡×J1¤Î3¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬2012Ç¯²Æ¤À¡£±öÃ«¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²¥¯¥é¥Ö¤È¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡£Á°¼Ô£²¥¯¥é¥Ö¤Ï¶âÁ¬ÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ¾ò·ï¤â¤è¤¯¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹Åç¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿å¸Í¤Ø¤Î»ÄÎ±¤â´Þ¤á¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÃìÃ«´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¹Åç¤Ë¹Ô¤±¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÇÝ¤¨¤ë¼«¿®¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£J1¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢J1¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤Ê¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤½¤¦¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤Ê¤Èµ¤»ý¤Á¤â·¹¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£J2¤Ç²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¸Í¤«¤éJ1¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¹Åç¤Ë¹Ô¤±¡£¥·¥ª¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¤ÈÈ¾¤Ð¿ÍÇ¤¤»¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¹Åç¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±öÃ«»Ê¡Ê¤·¤ª¤¿¤Ë¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë
1988Ç¯12·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£¹ñ»Î´ÛÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯Æþ¤ê¡£2012Ç¯£¸·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2012Ç¯¡¢2013Ç¯¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢2015Ç¯¤È£³ÅÙ¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤È¤·¤Æ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2017Ç¯¡¢UAE¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2018Ç¯¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£2021Ç¯£¶·î¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤òÂàÃÄ¡£Æ±Ç¯½©¡¢¸ÅÁã¤Î¹Åç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£