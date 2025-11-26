立川志らく「バセドウ病」治療の日々。“舞台の裏側”で今も続く闘病を明かす







バセドウ病の診断を受けた当初は戸惑いもあったという立川志らくさんですが、医師の指導のもとで治療を続けるうちに、少しずつ体調を取り戻します。しかし、休養をせずに多忙な仕事を続けることでの支障もあったようです。今回は現在もバセドウ病の治療を続ける立川志らくさんの体験を振り返りながら、バセドウ病の治療と向き合い方について日本甲状腺学会認定専門医の赤水尚史先生に解説していただきます。

＞ 【独占映像】立川志らく「バセドウ病」仕事への影響と終わらない闘病

インタビュー：

立川志らく（落語家）

1963年8月16日生まれ。東京都出身。1985年10月立川談志に入門し今年で芸歴40周年を迎える。1988年には二つ目昇進。1995年、真打昇進。現在、弟子18人を抱える大所帯。落語家、映画監督（日本映画監督協会所属）、映画評論家、エッセイスト、劇団主宰と幅広く活動している。昭和歌謡曲博士、寅さん博士の異名を持つ。TBS系列「ひるおび」、MBS「プレバト！」（俳句名人6段）、NHK「演芸図鑑（MC）」ほか多数出演。

監修医師：

赤水尚史（日本甲状腺学会認定専門医）

1980年に京都大学医学部を卒業後、同大学医学部附属病院や神戸市立中央市民病院（現・神戸市立医療センター中央市民病院）などで内分泌学を専攻し、特に甲状腺分野におけるキャリアを開始。米国国立衛生研究所（NIH）留学などを経て、2007年京都大学医学部附属病院探索医療センター教授、2010年より和歌山県立医科大学内科学第一講座教授に。長年にわたり内分泌医療の研究および診療に尽力してきた。さらに、日本甲状腺学会理事長、日本内分泌学会代表理事、国際内分泌学会理事などを歴任し、国際的にも学会の発展に貢献した。2020年4月より隅病院に入職し、院長に就任。

赤水先生

志らくさんが受けた治療について教えてください。

志らくさん

私は薬物治療を受けて、発症当時は処方された薬を毎日2錠飲んでいました。現在は週に3回1錠へ減っています。薬物療法以外に手術の提案もありましたが、どちらがいいのでしょうか？

赤水先生

治療法は患者の状況に応じて選択されます。その選択肢は手術・放射線治療・薬物治療の3つです。それぞれ利点と欠点があり、副作用や年齢、妊娠の有無、甲状腺の大きさなどに応じて決定されます。薬物治療が効かない場合や副作用を生じた際に選択される手術は、侵襲性が高く傷跡も残ります。放射線治療は子どもや妊娠中には使えません。志らくさんはどのように治療法を選択されましたか？

志らくさん

私は人前に出る仕事ということもあり傷を避けて、薬物治療を選択しました。

赤水先生

副作用がなく薬で症状をコントロールできる場合、約80％の人は薬物治療を選択します。15～20％は放射線治療、手術はほかの治療が難しい場合に選択されるため約1％と非常に少ないです。

志らくさん

薬が効きすぎた場合、目が突出する、髪が抜ける、筋肉がつるなどの副作用もあると言われました。現在は症状もありませんが、治療をはじめたころは筋肉をよくつっていました。

赤水先生

薬の副作用ではほかにも肝機能障害や蕁麻疹のなどのアレルギー反応が報告されています。

志らくさん

薬物治療を続けることで完治する人はどのくらいいますか？

赤水先生

薬物治療を始めて2～3年以内に完治する人は2～3割です。残りの人は長期的に服薬を続けることになります。

志らくさん

私も薬を飲み続けているのですが、服薬を中止すると元に戻ってしまうのでしょうか？

赤水先生

薬を中止した場合の再発率は50％だと言われています。実際にやめてみないと分かりませんが、半数は治るため薬をやめてみるのも一つの選択ですね。

志らくさん

バセドウ病になった際、休養をとるべきか、それとも様子をみながら仕事を続けたほうがいいのか、どう判断すればいいのでしょうか？

赤水先生

バセドウ病を発症すると、体が常に運動しているような状態になり、脳にも影響してストレスが増すため、基本的には安静が望ましいですね。ただし、事情によっては薬を服薬しながら仕事を続けることもあります。

志らくさん

なるほど。私は当時、激しい運動はしていませんでしたが、演劇や落語では体力だけでなく頭も使います。やはり少し休養を取ったほうがよかったということですね。

赤水先生

そうですね。頭も活発になるため、頭の回転がよくなったのではないでしょうか？

志らくさん

当時はテンションが高く、落語のスピードも自然に速くなり「ジェットコースター落語」と呼ばれるほどでした。休養はどれくらい取るのが望ましいですか？

赤水先生

ホルモン分泌を正常にすることが治療目標であり、症状が落ち着く目安としては基本的に2～3ヵ月後になると思います。さまざまな症状が出ている中で、仕事も多忙だったと思いますが、実際の生活はいかがでしたか？

志らくさん

適切な治療のおかげでバセドウ病になってからも、休まずに仕事も続けられました。その影響なのか、今年の夏に腰を痛めてしまいました。当時、仕事を休んで体を大切にしていれば手術を避けられたのではないかと後悔もあります。

赤水先生

それだけ休養は大切ですね。

志らくさん

私はたまたま弟子に医者がいたことでバセドウ病を発見できました。似たような病気もあると思うのですが、どういう症状が出たら受診すればいいのか教えてください。

赤水先生

そうですね。甲状腺の病気はほかの疾患と症状が重なり、発見が難しい場合もあります。動悸や異常な発汗などの症状がある場合は、医療機関で甲状腺の検査を含めた診察を受けることが望ましいです。特に女性は更年期症状と重なることもあるため、気になる場合は検診で甲状腺検査を検討してください。

志らくさん

普通の人間ドックではオプションを付けないと検査できないのでしょうか？

赤水先生

甲状腺ホルモンの検査は通常の健診項目には含まれていませんので、バセドウ病の好発年齢である30～50代は特に気にかけていただければと思います。

志らくさん

女性の病気だと思い込まずに男性も注意し、動悸や異常な発汗、急激な筋力低下を感じた場合は、甲状腺の検査を受けたほうが良いですね。

赤水先生

バセドウ病を経験して、伝えたいことはありますか？

志らくさん

バセドウ病は薬を飲んで症状が落ち着いていると、自分が病気であることを忘れて無理してしまうことがあると思います。私は40代で落語家として脂が乗り始め、映画や演劇への挑戦をはじめ、50代からはコメンテーターや司会などテレビの仕事も増え、ストレスも受けてきました。バセドウ病は症状が見えにくいため、周囲が病気を理解していなければ適切な休養を取ることも難しいと感じます。周囲が正しく理解し休養を勧めてほしいと思いますね。

赤水先生

大切なことですね。家族を含めて周囲の理解が深まるといいと思います。

編集部より

バセドウ病は死に直結することが少ないものの、治療が長期に及ぶことも多いため、早期発見と治療が大切です。治療を続けるうえでは、焦らず医師と治療方針や生活を決めていくこと、そして周囲の理解も重要となります。今回の記事が、バセドウ病と向き合うための一助となり、当事者だけでなく周囲の理解を深めるきっかけになれば幸いです。