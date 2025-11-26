BTSの仲良しコンビJIMIN＆JUNG KOOK『Are You Sure？!』シーズン2本予告＆新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのJIMIN＆JUNG KOOKによるトラベルバラエティの第二弾『Are You Sure?!』シーズン2の新ビジュアルと本予告が到着した。

■JIMINとJUNG KOOKが顔を寄せ合い、自撮り風にピースをするふたりを映す新ビジュアル

世界的スーパースター・BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2。

先日解禁となったティザー予告では、除隊から1週間後のJIMIN＆JUNG KOOKが、スタッフの突撃サプライズにより、予告なしに始まる様子が明かされたばかり。驚きに満ちた予測不能な旅の一部が垣間見えたが、12月3日の配信を控え、あらたなビジュアルと本予告が到着した。

このたび解禁されたビジュアルでは、JIMINとJUNG KOOKが顔を寄せ合い、自撮り風にピースをするふたりの姿が！ さらに自らスーツケースを持って移動したり、サムズアップをして満足げな様子などがコラージュされ、ふたりらしさをポップに表現している。

さらに本予告では冒頭から、いきなりパジャマ姿のJIMINが「バカにしてるんですか!?」と叫んだり、「お腹すいた」とJUNG KOOKが嘆いたり”僕たちの旅はこのままで大丈夫？”と思わずにはいられない、自由気ままな旅になりそうな予感。

予告では、目が離せない絶景と自然を楽しむアクティビティの数々を体験しながら、幸せをかみしめるふたりの姿も。スリル満点のバンジージャンプに挑戦したり、スキーやスノーボードからマリンスポーツを楽しんだり、星空を見上げたり、まるでご褒美みたいな癒しの時間を過ごすJIMINとJUNG KOOKのリラックスした表情に見ているこちらがほっこり。また美味しいものに目がないふたりは今回もとにかく食べて、飲んで、食べて！ 旅先で出会うグルメの数々に満足げな様子。

「Are you Sure?!はこれでいいんだ」と言い聞かせるように、彼らがたどり着いた旅の結末にも注目だ。スイスからダナンまで笑顔で彩られた友情のあらたなページをお見逃しなく。

■『Are You Sure?!』シーズン2配信記念ウォッチパーティー開催決定

12月3日より独占配信スタートのシーズン2を目前に、札幌を旅したシーズン1の第8話を振り返るウォッチパーティーをディズニープラスの公式Xで12月2日21時より開催することが決定。

Xでハッシュタグ「#イゲマジャウォッチパーティー」をつけて投稿して盛り上がろう。さらに、ウォッチパーティーでは、ここでしか見られないJIMIN＆JUNG KOOKからのスペシャルメッセージも放映予定。まもなく始まるあらたな旅に向けて一緒に準備しよう。

■番組情報

『Are You Sure?!』シーズン2

ディズニープラスで12月3日より独占開始

（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）

(c) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

■【動画】『Are You Sure?!』シーズン2 本予告編

