関西国際空港で中国人男性が転落死した事故が中国でも大きな注目を集め、SNS・微博（ウェイボー）では関連ワードがトレンド1位に浮上した。

報道によると、事故があったのは25日午後2時半すぎ。関西国際空港第1ターミナルビル4階付近の道路から20代の中国人男性が転落した。男性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。

現場では、男性が柵に足をかけて座っているような写真が撮影されていた。「道路脇の壁に座っている人がいる」との通報を受けて警察官が駆けつけたところ、男性は策にぶら下がった状態となり、警察官が引き上げようとしたものの1階部分に転落した。

中国のSNS上では、警察官2人が男性を引き揚げようとするも、手が外れて転落する様子の動画が拡散している。男性は母親らと旅行で来日していたということで、警察が詳しい経緯を調べている。

この事故は新浪新聞や瀟湘晨報など複数の中国メディアが報じ、微博では「中国の男性が日本の関西空港で転落死」がトレンド1位に浮上した。

日中関係が悪化していることから、中国のネット上では「言うことを聞かないやつがいるんだよな」「同情するに値しない。日本になんて行くからだ」「国が行くなと言っているのに、こういう時に日本に行く人の気が知れない」など亡くなった男性の自業自得と指摘する声や、「事故なのかそれとも…」「日本側の報復が始まった」「中国人が日本で謎の死。わが方が調査に乗り出すべきだ」「日本側の責任を徹底追求せよ」など陰謀論を持ち出して日本を批判する声が相次いでいる。

一方で、「そんなところに座っていたなんて、何を考えていたんだ？」「自分で飛び降りたんだろうよ」「日本の警察官がかわいそう。メンタルケアが必要」「事故と国際情勢を結び付けるのは理解不能。何の意味があるのか」「足を外に出して柵に座っていた時点で事件性はないだろう。陰謀論を垂れているやつは控えろ」といった意見も見られた。（翻訳・編集/北田）