将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Aブロックが11月26日、東京・将棋会館で行われ、過去5回の優勝経験を持つ羽生善治九段（55）と本田奎六段（28）が午前10時に対局を開始した。振り駒の結果、先手番は本田六段に決まった。

【中継】羽生九段VS本田六段 注目の一戦（生中継中）

タイトル通算99期の大記録を保持する羽生九段は、通算成績1598勝731敗2持将棋。2019年6月に、当時の最多だった大山15世名人の通算勝利記録1433勝を27年ぶりに塗り替え歴代1位となった。以降は記録を更新し続け、2022年6月には通算1500勝を達成。次なる“大台”の1600勝も、あと2勝に迫ってる。

過去5回の優勝経験を持つ朝日杯の二次予選に臨む羽生九段は、Aブロック1回戦でタイトル挑戦経験を持つ本田六段と対戦。本局の勝者は、午後2時から予定されているAブロック決勝戦で千田翔太八段（31）対 八代弥八段（31）の勝者と本戦トーナメント進出をかけて対戦する。

“レジェンド”羽生九段は、強豪棋士たちを破り前人未踏の偉業を達成することはできるか。持ち時間は各40分。

（ABEMA／将棋チャンネルより）