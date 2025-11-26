徐々に冷え込み、乾燥する空気がMリーガーの喉にいたずらをした（？）かもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」11月25日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が、ロンアガリを申告する際に、「ロン」と2回発声する珍事が生まれた。

【映像】日向藍子「ロン、あ、ロン」な瞬間

場面は東4局1本場。日向はマンズで1面子、さらに両面ターツが1つ、カンチャンターツが2つと、順調に育てばスピード感のあるテンパイにたどり着ける配牌をもらった。2巡目にはカンチャンを埋める赤五万を引いて、打点もアップ。3巡目には6索も引き、4巡目に4筒を引いてあっさりテンパイ。迷うことなく2・5筒待ちで先制リーチを打った。

これに捕まったのがTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）だ。なんとかしのぎながら逆転を狙っていたものの、11巡目に万事休す。2筒を河に放ち、日向への放銃となった。レアシーンが生まれたのはこの後だ。日向は「ロン」と発声したものの、試合会場となっているスタジオの乾燥もあったのか、うまく声が出ず「あ、ロン」と言い直すことに。リーチ・平和・赤の3900点（＋300点、供託1000点）を回収した。

試合中、他の選手も咳払いをするシーンも見られ、世間ではインフルエンザも大流行の真っ最中。選手たちの喉もケアしたいところだが、ファンは珍しいロンの言い直しに対して「1人ダブロン？」「大事なことなので2回言いました」といったコメントで盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

