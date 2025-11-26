26日10時現在の日経平均株価は前日比730.27円（1.50％）高の4万9389.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1463、値下がりは111、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を127.35円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が78.88円、中外薬 <4519>が24.27円、リクルート <6098>が23.77円、信越化 <4063>が22.56円と続く。



マイナス寄与度は21.73円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が5.92円、キッコマン <2801>が5.43円、キーエンス <6861>が1.4円、塩野義 <4507>が0.75円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は電気・ガスで、以下、証券・商品、鉱業、機械、非鉄金属、金属製品と続いている。



