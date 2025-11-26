「薄くて暖かい」「着心地良い！」【ユニクロ】ユニ女絶賛♡「優秀トップス」

日に日に寒くなり、これから洋服を買うなら、あたたかく着られる素材を選びたいところ。そこで今回は、おしゃれさんも絶賛する【ユニクロ】のあったかトップスをご紹介。保温性があるうえ、着心地も良さそうです。オンにもオフにも使えるシンプルなデザインなので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

柔らかいフリース素材のクルーネックT

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」\1,990（税込）

@panko0821さんが「薄くて暖かい」と絶賛のTシャツ。柔らかなフリース素材が使われているため、ふんわりと快適に着られそうです。シンプルなクルーネックで着まわしやすいのも、大人には嬉しいポイント。ブラックのほか、ピンクやベージュなど全8色をラインナップ。

カシミヤ混のヒートテックで防寒

【ユニクロ】「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」\2,290（税込）

@__saxxyaxxさんが「着心地が気持ちいい」「柔らかいし伸びがいい」と紹介しているタートルネックTシャツ。吸湿発熱性と保温性を備えたヒートテックにカシミヤがブレンドされており、これからの季節に活躍しそうです。インナーとして、ジャケットやカーディガンなどとも重ね着しやすい。ダークブラウンやブラックなどのシックな色味から、コーデの差し色になるブルーまで、幅広いカラー展開も魅力的。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@panko0821様、@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M