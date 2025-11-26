ウクライナ出身・安青錦が大関昇進

福岡国際センターで23日まで行われた大相撲九州場所は、関脇・安青錦（安治川）の初優勝で幕を閉じた。日本相撲協会は26日、臨時理事会と来年の初場所番付編成会議を開き、安青錦の大関昇進を決定。届いた朗報にファンからは歓喜の声が相次いでいる。

日本相撲協会公式Xは、「＜新大関！安青錦＞本日11月26日、令和8年一月場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、安青錦の大関昇進が決定しました」と報告。23日に行われた九州場所千秋楽の優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）を破った21歳の快挙を伝えている。

2022年、18歳でウクライナから来日してわずか3年。23年9月場所の初土俵からわずか14場所での優勝を果たした安青錦の大関昇進に、X上のファンも次々と祝福の声を送っている。

「なんと 日本にいる人はもちろん、母国ウクライナの方々も喜んでいると思います」

「昇進おめでとう ウクライナ人初の綱取り目指して頑張れー」

「おめでとうございます！ これからも楽しみ！」

「待ってました！！新大関 #安青錦 の誕生」

「おめでとうございます！！相撲の歴史が1ページ進んだ感じ！！」

「新大関の誕生 初場所でお披露目というのもおめでたいですね」

「これは文句なしでしょう 大関昇進おめでとう安青錦」

安青錦は新入幕から4場所連続で11勝を挙げ、九州場所は12勝3敗で優勝に加え、殊勲賞と技能賞も獲得した。



（THE ANSWER編集部）