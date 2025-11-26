インスタグラムで発表

米大リーグ・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が25日（日本時間26日）、婚約したことが発表された。お相手のケイトリン・パワーさんとインスタグラムに共同投稿。仲間たちからも祝福が集まった。

投稿された写真では、ラッシングが雄大な景色を背景にひざまずき、お相手に指輪を贈っている。キスを交わしたパワーさんの左手薬指には、大きなダイヤが輝いていた。

2人の投稿では「一生の愛！ もうすぐ“ミスター＆ミセス”に」と記されている。これには同僚のカスパリウス、ロブレスキーらが「おめでとう！」と祝福したほか、スコットの妻マディーさんが「美しすぎる。まだ余韻から抜け出せないわ。2人ともおめでとう！」と投稿。スネルの妻ハーレーさんも「ついにフィアンセに！」と反応したほか、ベッツ、スミスらの妻が続々と祝福した。

24歳のラッシングは2022年のMLBドラフトでドジャースから1位指名を受けた有望株。強打の捕手として期待されている。メジャーデビューした今季は53試合に出場し、打率.204、4本塁打、24打点。大谷翔平とバッテリーを組むなど、経験も積んだ。婚約は日本時間未明の発表。日本ファンもXなどで祝福している。



（THE ANSWER編集部）