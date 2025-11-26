ボウルに入った生クリームにささやくと…。猫ちゃんの反応が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は33万回を超え「アタマの起こし方が余計に笑える」「寝てても、反応めっちゃ早い」「名前では動かなかったのに」といったコメントが集まっています。

【動画：ボウルの中で寝ていた猫→『おやつの名前』をささやいてみたら…】

寝ていても…

Instagramアカウント「みりちゃこ兄妹♡」に投稿されたのは、素早い反応を見せた猫ちゃん。テーブルの上にある溢れそうな生クリームが入ったボウル、ではなく、ボウルに入っているのは猫のみりんちゃんです。ステンレスのボウルの中に入って何時間も寝ているのだそう。

「みーちゃん」と呼ばれても起きる気配がありません。そんなみりんちゃんに飼い主さんが「おやつ」の名前をささやいたところ、素早く頭を起こしたそうです。顔は見えず、丸い後頭部だけがこちらに向いていましたが、みりんちゃんの耳はしっかりと飼い主さんの方を向いていたのだそう。大好きなものは寝ていても反応するみりんちゃんでした。

器用に収まっていく！

動画できれいにボウルに入っていたみりんちゃん。横から見ると本当に白い生クリームのようですが、上から見ると、ピンク色の肉球や耳が見えるようです。ボウルの中に足を入れたら、くるくる回りながら収まるのだそう。ソフトクリームのような動きも可愛い！

夏はこれだね

みりんちゃんがボウルに入るのは、夏の時期限定のようです。ステンレスのボウルはひんやりして気持ちいいようで、ボウルから出しても戻ってしまうのだそう。ボウルで涼しく過ごして、おやつももらえる、みりんちゃんのうれしい夏のひとときでした。

投稿には「この生クリームはずっと眺めていたい」「耳が思い切り声のする方に向いてる」「生クリームの角が立つってやつかな」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「みりちゃこ兄妹♡」では、みりんちゃんと妹猫のちゃこちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「みりちゃこ兄妹♡」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。