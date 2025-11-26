ドジャース・大谷翔平投手の等身大黄金像が２６日、金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」が開催される東京・日本橋三越本店でお披露目された。元日本ハムで大谷と同僚だった杉谷拳士氏がゲスト登場。大谷が２６年のＷＢＣに参加表明したことを受け、「楽しみが増えました。ＭＶＰで世界一の選手になった。どこまで駆け上がっていくのか、応援したいですね」と期待を込めた。

金製品の製造、販売や貴金属の買い取り業務を行う株式会社ＳＧＣが大谷公認のもと、金箔（きんぱく）１４５０枚を使用して製作し、高さは約１・７メートル、参考価格は税抜き５０００万円（税込み５５００万円）だという。同社は、１２日には「等身大 黄金のバッター大谷翔平」として打席に構える大谷翔平の黄金像を公開していた。

杉谷氏はお披露目されると、「すっげー！ ワールドシリーズって入ってるじゃん。胸板厚いね。腕も太いし」と大興奮。価格は５５００万円と知らされると、「５５００万円！近寄りがたい。僕が一生懸命１年働いても届かない。僕の日本ハム時代の最高年俸よりはるかに上。倍です！ずっと２０００万くらいいききしてました」と話し、会場の笑いを誘った。