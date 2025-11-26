【きょうから】コメダ珈琲店“冬の定番”『グラクロ』が登場 海老＆トマトの旨みを閉じ込めた新作も
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店できょう26日から季節限定バーガー『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』と『グラクロ』を販売する。
【写真】新作の『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』
同店の冬の定番『グラクロ』が帰ってきた。毎年好評のグラクロに加え、今年も新作が登場する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』730円〜800円 ※新作
5種のチーズ（ゴーダ・モッツァレラ・チェダー・パルメザン・エダム）を使用したホワイトソースを、サクサクの衣で包み込んだコメダ珈琲店自慢の熱々とろ〜りグラタンクロケット。海老の旨みをぎゅっと閉じ込めた、まろやかなトマトソースを合わせた。ひとくち食べると海老の旨みとトマトのほどよい酸味がふんわり広がり、クリーミーなグラタンクロケットと溶け合う。海老トマトクリームソースとグラタンクロケットのマリアージュが楽しめる、新しいグラクロ。この冬だけの特別な味わい。
『グラクロ』680円〜750円
毎年定番のグラクロが今年も帰ってきた。グラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮した特製ドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせた。チーズのコク深い味わいのグラタンクロケットと、コク深い特製ドミグラスソースは相性抜群。好みでペッパーソースをかけると、ピリリと引き締まった味わいも楽しめる。
