“Aカップシンデレラバスト”こと、グラビアアイドル西永彩奈（29）が25日、インスタグラムを更新。イメージDVDを引退することを発表した。

「『ご報告』いつも応援してくださる皆様へ この度、50thDVDをもちましてイメージDVDを引退します」と発表した。

「そしてずっと言い続けてきた『30歳までに50本出したい』という夢を各メーカーさんが全力で協力して下さり29歳のうちに叶える事が出来ました」とし「13歳で1stDVDをリリースしてからグラビア体型でもない私がこんなにも長い間、DVDを出し続けられた事。これは応援し続けて下さったファンのみなさんがいてくれたからです。本当に本当に!ありがとうございます。自分の中で悔いなくやりきれたなって思えたのでこの節目に引退する事を決めました」と経緯を明かした。

「DVDのお仕事は私の10代、20代を詰め込んだ“青春”でした人生の100日間はDVDの撮影をしていたんだなと思うとなんだか感慨深いです」と心境をつづった。「ラスト発売イベントは29歳最後の日!みなさんに直接ありがとうが言いたいです! 西永彩奈」と投稿を結んだ。

西永は、童顔と79センチのAカップバストで“妹系”グラビアアイドルとして人気を集め"Aカップ界の3冠女王"の異名を持つ。22年6月には、自身もグラビアを飾った「Cream」の副編集長に就任。キャスティングや衣装選定など裏方仕事も行っているという。154センチ、スリーサイズは79、57、87。血液型B。