グラビアアイドルの新田妃奈（26）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。ニットのトップス姿を投稿した。

「花より団子」と題し、ブルー系のニットを着て緑色の団子を口元に運ぶショットを公開。「＃すっぴん」のハッシュタグをつけ、素顔とみられる。

また、別の投稿で、胸元が丸く大胆に露出されたデザインのベージュ色ニットや、体のラインが強調されたグレーのハイネックニットトップス姿などのアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いいっ」「最強だよ」「ペロリですか？」「幸せな恋愛をしてほしい」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。今月17日に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで選出され、来年の活動が決まった。特技は暗算。血液型A。