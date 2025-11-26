ゴールデンボンバー樽美酒研二（44）が25日までにインスタグラムを更新。TBS系スポーツ・エンターテインメント特番「SASUKE」への出場をキャンルしたことを明かした。

樽美酒は「今年はツアーの兼ね合いで出場はキャンセルさせて頂きました」と書き出し「もちろん関節の不調もありましたがそれは毎年のことであり、それよりもツアーも重なり現状の回復力で考えると、トレーニングで追い込んでライブ前にまたぶっ壊して迷惑かけちゃうんじゃないかと恐れがやはりちらついて思った様にSASUKEのトレーニングがはかどらず欠場させて頂きました。今回も僕のSASUKE出場を楽しみにしていた方にはほんとに申し訳ないと思ってます」とキャンセルに至った経緯を明かした。

さらに「これからもちゃんと自分の体と話し合いながら今できる目の前ことを欲張らず、大切にしていこうと思います。本当にごめんなさい」と謝罪した。

樽美酒は21日の更新で原因不明のじんましんが発症し、血液検査を行ったことを報告していた。

樽美酒は同番組に、13回出場。24年は「ドラゴングライダー」のバーに手が届かず落下した。