レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの南真琴（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「大人気コラボ第4弾!!GRACE soin Grandelia×餅田コシヒカリさん」とし、お笑い芸人の餅田コシヒカリ（31）と一緒に、下着メーカー「フランデランジェリー」の真っ赤なランジェリー姿を披露。「今回もコラボアイテムのモデルをさせて頂きました 2人でなんか復讐系のドラマみたいですねって言ってたビジュアル公開です笑」とつづった。

また、緑色バージョンもアップ。赤を含め、「クリスマスカラーのランジェリー可愛い」とお気に入りの様子だ。

さらに別の投稿では、「眉毛とまつ毛バチバチにしてもらいました」と記したメガネ姿や、「ミリタリーヴィーナス特装版の表紙が解禁されました」と白を基調とした写真集の表紙ショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「スタイル良すぎるよ」「美貌に圧倒された」「セクシー」「ゴージャス」「美しすぎる」「めちゃくちゃかっこいい」「筋肉がモリモリ」「最強ですね」などのコメントが寄せられた。

南は横浜市出身。14年にレースクイーンデビューし、「日本レースクイーン大賞2023」では審査員特別賞を受賞した。現在はランジェリー会社のモデルなどに加え、シーシャバーのオーナーも務めるなど実業家としても活躍。趣味はアニメ鑑賞、特技は少林寺拳法。愛称は「まこち」。SNSなどでは、仕事やプライベートのファッション、トレーニング動画なども投稿している。