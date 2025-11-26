Ž¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´Ž£¤ËÇº¤à¿Í¤Ë·ç¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ
ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤ò¡¢¡Ò¹¹Ç¯´ü¤À¤«¤é¡Ó¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢´í¸±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ë¤â¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡²¿¤Î¾É¾õ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖËèÆü¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤â²È»ö¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¡Ö¸Ä¿Íº¹¡×¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Î¹©É×¤ÇÀ¸³è¤òµ±¤«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñÀÒ¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡ÙÃø¼Ô¤Ç°å»Õ¤Î³á¾°»Ö»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤¦»Ï¤Þ¤ë¡©
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä´»Ò¤¬°¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤Ä¤é¤¤¡×¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤â¡¢ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡£ÂÎ¤Ï¤½¤ÎÍÉ¤é¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢²ÈÄí¤ä»Å»ö¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢À¸³è¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´¤ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¤è¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Öº£¤Ï¤Ä¤é¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Þ¤¿¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤¬¤¯¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¡á¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»þ´ü¡×¤Ï¸í²ò
¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÄ´¤ò¸«Æ¨¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¡á¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»þ´ü¡×
¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤äÉÔ°Â¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹¹Ç¯´ü¡×
´é¤Î¤Û¤Æ¤ê¤ä´À¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²æËý¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤¦¤Á½ª¤ï¤ë¡×
¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ä¤é¤µ¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æËý¤»¤º¤ËÂÐºö¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤²¤µ¡×
Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤ä¤Ä¤é¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤»¤º¤ËÂÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¿´¤äÂÎ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸Íý¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¹¹Ç¯´ü¤â½ª¤ï¤ë¡×
ÊÄ·Ð¸å¡¢¿ôÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÉÔÄ´¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÄ·Ð¤·¤¿¡á¤â¤¦°Â¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢»é¼Á¤äÅ´¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÃæ¤Î±ÉÍÜ¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¯¤é¤ì¤º¡¢Æ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤äÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¤¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤â¡¢ÂÎ¤Îà±ÉÍÜÉÔÂá¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹¹Ç¯´ü¤Î¤Ä¤é¤µ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë±ÉÍÜ¾õÂÖ¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãë¤Ï¥Ñ¥ó¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤ÏNG
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤ºÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¡£
¹¹Ç¯´ü¤Î¿©»ö¡¦±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯¡Ö¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¿©ºàÁª¤Ó¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£
ÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©»ö¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ«¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÃë¤Ï¥Ñ¥ó¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©À¸³è¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÄ´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤äÆâÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ò»Ù¤¨¡¢ÂÎ²¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä»é¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤¬ÉÔÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¯¤º¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±ÉÍÜÎÅË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°å»Õ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Ãë¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡¢Ìë¤Ï·Ú¤á
¤Þ¤º¤Ï1Æü3²ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä«¿©¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎ¤È¿´¤ÎÄ´»Ò¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢Âç»ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÄ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Ãë¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡¢Ìë¤Ï·Ú¤á¡×¤È¤¤¤¦àµÕ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿á¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤È°ß¤äÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÍâÄ«¤â¿©Íß¤¬½Ð¤º¡¢¤Þ¤¿Ä«¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤âÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¹¹Ç¯´ü¡Á¹¹Ç¯´ü¡Á¥¢¥Õ¥¿¡¼¹¹Ç¯´ü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº£¡¢½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë87ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢ÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Êë¤é¤·¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¡¦ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Àè¤Î¼«Ê¬¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³á ¾°»Ö : ³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹¡¢°å³ØÇî»Î¡Ë