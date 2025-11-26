BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、顔を寄せ合いピース！ 『Are You Sure?!』シーズン2自由気ままな友情旅を映す本予告も解禁
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信される（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、“グクミン”の自由気ままな友情旅を映す本予告＆新ビジュアルが公開となった。
【動画】グクミンがパジャマ姿で大暴れ?!『Are You Sure?!』シーズン2本予告
世界的スーパースター・BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティー『Are You Sure?!』シーズン2。先日解禁となったティザー予告では、除隊から1週間後のJIMIN＆JUNG KOOKが、スタッフの突撃サプライズにより、予告なしに始まる様子が明かされたばかり。
12月3日の配信を控え、新たなビジュアルと本予告が公開となった。今回解禁されたビジュアルではJIMINとJUNG KOOKが顔を寄せ合い、自撮り風にピースをするふたりの姿が。さらに自らスーツケースを持って移動したり、サムズアップをして満足げな様子などがコラージュされ、ふたりらしさをポップに表現している。
さらに本予告では冒頭から、いきなりパジャマ姿のJIMINが「バカにしてるんですか!?」と叫んだり、「お腹すいた」とJUNG KOOKが嘆いたり“僕たちの旅はこのままで大丈夫？”と思わずにはいられない、自由気ままな旅になりそうな予感。
予告では、目が離せない絶景と自然を楽しむアクティビティの数々を体験しながら、幸せをかみしめるふたりの姿も。スリル満点のバンジージャンプに挑戦したり、スキーやスノーボードからマリンスポーツを楽しんだり、星空を見上げたり、まるでご褒美みたいな癒しの時間を過ごすJIMINとJUNG KOOKのリラックスした表情に見ているこちらがほっこり。また、おいしいものに目がないふたりは今回もとにかく食べて、飲んで、食べて、旅先で出会うグルメの数々に満足げな様子となっている。
さらに、札幌を旅したシーズン1の第8話を振り返るウォッチパーティーをディズニープラスの公式Xで開催決定。Xでハッシュタグ「#イゲマジャウォッチパーティー」をつけて投稿して盛り上がイベントとなっており、ウォッチパーティーでは、ここでしか見られないJIMIN＆JUNG KOOKからのスペシャルメッセージも放映予定。
■ウォッチパーティー概要
12月2日（火）21:00〜22:30（予定）
プラットフォーム：ディズニープラス公式X
