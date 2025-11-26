Ž¢ÂæÏÑÍ»öŽ£¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÏËÜÅö¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¼«±ÒÂâ¤¬ËüÁ´¤Ç¤âÀ¯¼£¤Î¤»¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤Ë´°ÇÔ¤¹¤ëºÇ°¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÀîÀ¶»Ë¡Ø¹ç·û¼«±ÒÂâ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÌäÂêÅÀ
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëÍ»öË¡À©¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì»Ï¤á¤¿º¢¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¹ñÌ±¤ò´¬¤¹þ¤àÍ»öË¡À©¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¼ÂºÝ¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Í»öË¡À©¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀÄ´¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±ÒÂâ¤Î¹ÔÆ°¤¬Ê¿»þ¤Î¹ñÆâË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬ÍÑ½ü³°¤äÆÃÎã¤òÀß¤±¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í»ö²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÌ±¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Åª¶¯À©ÎÏ¤äµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹ñÌ±ÊÝ¸îË¡¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÌ±¤¬ÉðÎÏ¹¶·âÈ¯À¸Á°¤ËÌµ»ö¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤âÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ»öË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌäÂêÅÀ¤ä²ò·èºö¤òÏÀ¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤Î¿È¤òÅÒ¤·¤¿Äó¸À
Í»öË¡À©¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ªÀ´¹°¿ÃÅý¹çËëÎ½²ñµÄµÄÄ¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÅýËëµÄÄ¹¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯7·î¡¢·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤¬¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸½¹Ô¼«±ÒÂâË¡¤Ë¤ÏÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢´ñ½±¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼óÁê¤ÎËÉ±Ò½ÐÆ°Ì¿Îá¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âè°ìÀþÉôÂâ»Ø´ø´±¤ÏÄ¶Ë¡µ¬Åª¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÄ¶Ë¡µ¬¡×È¯¸À¤Ï¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÀ¯¼£ÌäÂê²½¤·¡¢·ªÀ´»á¤Ï»ö¼Â¾å²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2Ç¯Á°¤ÎMIG-25»ö·ï¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÍ»öË¡À©¸¦µæ¤ÏËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í»ö¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡À©¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î1977¡Ê¾¼ÏÂ52¡ËÇ¯8·î¤«¤éËÉ±ÒÄ£¤Ë¤è¤ëÀµ¼°¤ÊÍ»öË¡À©¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Î©Ë¡²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢ÆâÉôÅª¤Ê¸¡Æ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎ©Ë¡²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¹¤ëÌäÂêÄóµ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼«±ÒÀïÁè¤¬µö¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¾ò·ï
¤È¤³¤í¤Ç¡¢1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯10·î14Æü¤Ë»²µÄ±¡·è»»°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¸«²ò¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤È·ûË¡¤È¤Î´Ø·¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè9¾ò¤Î¤â¤È¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×·ï¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡µÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È
ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¡¢³°¹ñ¤«¤é¤ÎÉðÎÏ¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¼«Í³¡¦¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î»öÂÖ¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¡£
¢ÉðÎÏ¹Ô»È°Ê³°¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
£É¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È
ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¡¢¿¯³²¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï·ûË¡¾åµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢·ûË¡Á°Ê¸¤äÂè13¾ò¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂÅªÀ¸Â¸¸¢¡×¤ä¡Ö¹¬Ê¡ÄÉµá¸¢¡×¤òº¬µò¤Ë¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«±Ò¸¢¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢·ûË¡¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ÊÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿ÉðÎÏ¹¶·â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ï¡¢·ûË¡¾åµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¼êÂ³¤Í¥Àè¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«
·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤Î¡ÖÄ¶Ë¡µ¬¡×È¯¸À¤ÎÁ°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¤Î¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¤Ø¤ÎÂÐ½è¡×¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÏÎäÀï´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥½ÂÐÎ©¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥½Ï¢·³¤¬ÆüËÜ¤Ë´ñ½±Åª¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´ñ½±¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¿¯¹¶¤òÁË»ß¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¤¬µÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×¤¬²æ¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬»°Í×·ï¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿¯³²¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¡¢ËÉ±Ò½ÐÆ°Ì¿Îá¤òºîÀ®¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¢ªËÉ±ÒÂç¿Ã¢ª³ÆÎ¦³¤¶õËëÎ½Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¢ª³ÆÉôÂâÄ¹¤Ø¤ÈÌ¿Îá¤¬²¼Ã£¤µ¤ì¡¢ÉôÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤ÆËÉ±ÒÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¡¢¿¯³²ÂÐ½è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éËÉ±Ò½ÐÆ°Ì¿Îá¤¬²¼Ã£¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ä¹ñÌ±¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤äÎÎÅÚ¤¬´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î»Ø´ø´±¤¬¡Ö»ß¤à¤Ë»ß¤Þ¤ì¤º¡×Ä¶Ë¡µ¬Åª¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤à¤·¤í¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙÅªÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸½¼ÂÅª¡¦¼ÂÌ³Åª¤ÊÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎ¢¥ï¥¶¡×¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ñ½±ÂÐ±þ
·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë´ñ½±ÂÐ½è¤ÎÌäÂê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯9·î21ÆüËÉ±ÒÄ£¤Î²óÅú¤¬Í»öË¡À©¸¦µæ¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢ÉðÎÏ¹¶·â¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËÉ±Ò½ÐÆ°¤òÌ¿¤º¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ñ½±¹¶·â¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Î»°Í×·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2015¡ÊÊ¿À®27¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÉðÎÏ¹¶·â»öÂÖÂÐ½èË¡¡×¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×Í×·ï¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤«
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉðÎÏ¹¶·â»öÂÖÂÐ½èË¡Âè2¾òÂè4¹æ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²æ¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Î»°Í×·ï¤â¡¢Á°¾Ï¤Ç¸«¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡²æ¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¡¢Ëô¤Ï²æ¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤ä¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ËÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡ÊÉ®¼ÔÍ×Ìó¡Ë
¢ÉðÎÏ¹Ô»È°Ê³°¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
£É¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È
¢£ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç·ªÀ´ÅýËëµÄÄ¹¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²ò·è¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡ÊÆîÀ¾½ôÅçÍ»ö´Þ¤à¡Ë¤Î¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¡Ê·³»ö¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª·¿¤Î´ù¾å±é½¬¡Ë¤òÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼óÁê¡¦ËÉ±ÒÂç¿ÃÌò¤Ë¤è¤ë»öÂÖÇ§Äê¡¢¤½¤·¤ÆËÉ±Ò½ÐÆ°Ì¿Îá¤Þ¤¿¤ÏËÉ±Ò½ÐÆ°ÂÔµ¡Ì¿Îá¤Î¿×Â®¤ÊÈ¯½Ð¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖµÞÇ÷ÉÔÀµ¤Î¿¯³²¡×¤Î»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢À¯·³´Ø·¸¡ÊÀ¯¼£¤È·³»ö¤Î´Ø·¸À¡£Ê¸Ì±¤¬·³¤òÅýÀ©¤·¡¢·³¤ÏÀ¯¼£¤Î°Õ»×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£¤«¤é·³¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¯¼£¥µ¥¤¥É¤¬¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë²æ¤¬¹ñËÉ±Ò¡ÊÀïÁè¡Ë³«»Ï¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë»öÂÖÇ§Äê¤È¡¢ËÉ±Ò½ÐÆ°Ì¿Îá¤Þ¤¿¤ÏÂÔµ¡Ì¿Îá¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀ¯¼£È½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·³»öÅª¤Ê¾õ¶·¤¬¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£¥µ¥¤¥É¤¬¿×Â®¤ËÈ½ÃÇ¡¦Ì¿Îá¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«±ÒÂâ¤ÏÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤ÏÀ¯¼£¥µ¥¤¥É¤¬¡Ö¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¢ª»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¢ª·³»öÅªÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¢ªÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢È½ÃÇ¡¦·èÃÇ¤ÎÃÙ¤ì¤äí´í°¡¢À©ÅÙÅª¤ÊÉÔÈ÷¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ç¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£È½ÃÇ¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Àî À¶»Ë¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤¤è¤·¡Ë
¸µ¼«±ÒÂâÎ¦¾
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£¼çÍ×¿¦Îò¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡§Âè8ÉáÄÌ²ÊÏ¢ÂâÄ¹·óÊÆ»ÒÃóÆÖÃÏ»ÊÎá¡¢¼«±ÒÂâÅìµþÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉôÄ¹¡¢Î¦¾åËëÎ½´ÆÉôÁõÈ÷ÉôÄ¹¡¢Âè6»ÕÃÄÄ¹¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ´´Éô³Ø¹»Ä¹¡¢À¾ÉôÊýÌÌÁí´Æ¡ÊºÇ½ªÊä¿¦¡Ë¡£Âà¿¦»þ¤Î³¬µé¤Ï¡ÖÎ¦¾¡×¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁÈ¿¥¡¦¥Á¡¼¥à¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¾¡¤Á¤ËÆ³¤¯¡ÖºîÀï½Ñ¡×»×¹Í¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£
¡Ê¸µ¼«±ÒÂâÎ¦¾ ¾®Àî À¶»Ë¡Ë