£Å£Ì£É£Ï£Î£Å¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ÍèÇ¯£±·î¤Ë¤Ï£Í£õ£í£í£ù¡Ý£Ä¤È¥Ä¡¼¥Þ¥ó³«ºÅ¤Ø
¡¡¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î£Å£Ì£É£Ï£Î£Å¡Ê¥¤¡¼¥é¥¤¥ï¥ó¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦£Ú£å£ð£ð¡¡£Ó£è£é£î£ê£õ£ë£õ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ë´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¡Ö£¹£¹¡ó¡×¤Ê¤ÉÁ´£³£±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤âÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡¢£Ò£È£Ù£Í£Å£Ó£Ô£Å£Ò¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÊÎáÅã¤Ç¤â¤¢¤ë£Í£õ£í£í£ù¡Ý£Ä¤ÈÍèÇ¯£±·î£²£³Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë£È£É£Ð£È£Ï£Ð¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¡¢£Â£Ì£Õ£Å£Ð£Ò£É£Î£Ô¤È¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ÎÂè£±ÃÆ¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ó£å£ó£ó£é£ï£î¡¡£°£°£±¡×¤È¤·¤ÆÊü¤¿¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£²áµî¤Ë¶¦ºî¤òÂ¿¤¯¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦£²¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Å£Ì£É£Ï£Î£Å¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Å£Ì£É£Ï£Î£Å¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î£Ì£É£Ö£Å¡£¼«Ê¬¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ì£É£Ö£Å¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Â£é£ì£ì£â£ï£á£ò£ä¡¡£Ì£é£ö£å¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤é¤Ë·É°¦¤¹¤ë£Ä¤µ¤ó¡Ê£Í£õ£í£í£ù¡Ý£Ä¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤Î¥Þ¥ê¤µ¤ó¡Ê£Í£á£ò£é¡¡£É£ó£è£é£ä£á¡Ë¤Ë±éÁÕ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¡¢¿·¤·¤¤£Å£Ì£É£Ï£Î£Å¤Î¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î£Ì£É£Ö£Å¤ò³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¥ª¥·¥ã¥ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£