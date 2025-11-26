タレントの小倉優子（42）が25日までに自身のインスタグラムを更新。3連休のオフショットを公開した。

「私も子ども達も三連休でした！次男のお誕生日のお祝いでざうおへ行ったり、お台場へ行ったり長男のリクエストで焼き肉を食べに行きました」と記し、居酒屋「ざうお」で魚釣りを楽しむ13歳、9歳、5歳の息子3人の様子を披露。

さらに「長男は自宅にいると『お腹空いた〜！』と常に言ってるような笑今日の長男のおやつは、パンケーキとカルボナーラでした！火を止めてからフライパンで混ぜるカルボナーラは、『お店の味じゃん！』と長男が褒めてくれました♪次回のリール動画はカルボナーラにしようかな」「明日も学校にシフォンケーキを持っていきたいと言うので、先程焼きました〜！！手が離れていく分、好きな料理を作れる時間が幸せな時間だと感じています」と記し、手料理の写真を投稿した。

フォロワーからは「子供たちと乾杯〜いいなぁ」「子供達がごはん美味しいって褒めてくれると疲れてても頑張って作ってしまうものですよね」「！仕事に子育てに！楽しく頑張ってる優子さん最高な母上様だと思います」などのコメントが寄せられている。