【RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン】 11月26日12時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月26日12時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は4,950円。

本商品は「機動戦士ガンダム SEED DESTINY ASTRAY R」に登場するモビルスーツ「ガンダムアストレイ レッドドラゴン」をRGフォーマットでプラモデル化かしたもの。

本体の「ガンダムアストレイ レッドフレーム」にカレトヴルッフ3基、フライトユニットを搭載した圧倒的なビジュアルの機体となっている。カレトヴルッフやフライトユニット、ドライグヘッドなどを新規造形。

カレトヴルッフはアンビデクストラスハルバード、ビルドカッター、ビルドナイフ、キャノンモードなどを半用ジョイントを用いることで組み換えが可能となっている。

（C）創通・サンライズ