２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）が、あの因縁の神社でブードゥー人形に願いを込めるシーンが放送されるも、ネットではブードゥー人形に同情する声が上がった。

この日の「ばけばけ」では、錦織（吉沢亮）がトキを訪ね、リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）に近づかないようにしてほしいとお願い。リヨの恋路の協力をすると約束してしまったトキは、錦織のお願いは「難しい」というも、錦織はリヨの頼みは忘れて欲しいという。

そんな時にリヨがヘブンを訪ねてくる。会わせてはいけないとトキは必死にごまかす。諦めたリヨは代わりにトキに付き合って欲しいところがあると頼み、一緒に恋占いができる八重垣神社へやってくる。

紙の上に硬貨を置き、池に浮かべ、その沈み方で恋路を占うというもの。リヨはヘブンが外国人であることから「遠くの方で沈めばいいのよね？それもすぐ」といい、池に浮かべると、トキはブードゥー人形を取りだし「沈め、沈め」と口にするも、心の中では「沈むな、沈むな」「沈むなら近くで」と祈り。蛇と蛙は「完全に板挟みね」とブードゥー人形に同情だ。

ネットでも一時「ブードゥー人形」がトレンド入り。「塩梅が難しい。自分には荷が重すぎます」「どないせえっちゅうんじゃ！」「どっちやねん！」「そりゃちょっと難しいですって」「困惑」など、ブードゥー人形の心境を代弁する投稿が数多く上がっていた。