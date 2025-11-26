好き&行ってみたい「香川県の商店街・市場」ランキング！ 2位「高松ライオン通商店街」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「香川県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「隠れ家的な居酒屋がたくさんあり骨付き鶏を食べられるから」（40代男性／神奈川県）、「一度行ったことがあり、商店街特有のぬくもりを感じたから」（20代男性／愛知県）、「食べ歩きで有名なお店をまわってみたいと思ったから」（20代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「四国でも有名な商店街と聞き、旅行の際には一度訪れてみたいと思っていたから」（30代男性／富山県）、「開町400年の歴史を持つ、香川を代表するアーケード商店街で、高級ブランドから老舗和菓子店までが並び、夜にはライトアップされるので、一日中堪能できるから」（50代男性／広島県）、「江戸時代から続く歴史ある商店街で、今も人気があるので行ってみたい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「香川県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：高松ライオン通商店街（高松市）／37票香川県の県庁所在地である高松市の中心部にある「高松ライオン通商店街」は、高松市の主要なアーケード街の1つです。飲食店が多く特に夜のにぎわいが特徴的で、地元客や観光客の胃袋を満たしています。日本一の長さを誇るアーケード街「高松中央商店街」を構成する商店街の1つのため、利便性が高く、ショッピングやグルメを存分に楽しめるスポットとして人気を集めています。
回答者からは「隠れ家的な居酒屋がたくさんあり骨付き鶏を食べられるから」（40代男性／神奈川県）、「一度行ったことがあり、商店街特有のぬくもりを感じたから」（20代男性／愛知県）、「食べ歩きで有名なお店をまわってみたいと思ったから」（20代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：高松丸亀町商店街（高松市）／107票堂々の1位に輝いたのは、高松市の中心部にある「高松丸亀町商店街」です。全長約470m、総延長約2.7kmにおよぶ高松のアーケード街の中でも、特に長い歴史を持つ中心的な商店街。再開発によってモダンで洗練された空間に生まれ変わり、大型商業施設やブランド店、カフェなどが集積しています。アーケードはガラス張りのドーム型で明るく開放感があり、雨の日でも快適に買い物が楽しめることから、高い支持を得ました。
回答者からは「四国でも有名な商店街と聞き、旅行の際には一度訪れてみたいと思っていたから」（30代男性／富山県）、「開町400年の歴史を持つ、香川を代表するアーケード商店街で、高級ブランドから老舗和菓子店までが並び、夜にはライトアップされるので、一日中堪能できるから」（50代男性／広島県）、「江戸時代から続く歴史ある商店街で、今も人気があるので行ってみたい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)