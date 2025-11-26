ドル円理論価格　1ドル＝155.75円（前日比-0.98円）

割高ゾーン：156.45より上
現値：156.16
割安ゾーン：155.04より下

過去5営業日の理論価格
2025/11/25　156.73
2025/11/24　155.70
2025/11/21　157.46
2025/11/20　156.09
2025/11/19　155.06

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。