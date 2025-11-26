プライムストがカイ気配スタート、ＧＭＯによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ◇

プライム・ストラテジー<5250.T>がカイ気配スタートとなっている。２５日の取引終了後、ＧＭＯインターネットグループ<9449.T>が同社の連結子会社化を目指して株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表したことを受けて、ＴＯＢ価格１６００円にサヤ寄せする格好となっている。



プライムストの主力サービスである超高速ＣＭＳ（コンテンツ管理システム）実行環境「ＫＵＳＡＮＡＧＩ」をＧＭＯのサービスと融合することでシナジーを実現させるのが狙いで、あわせて資本・業務提携を締結する。買い付け予定数は２２１万４８００株（下限１８４万９４００株、上限２２１万４８００株）で、買付期間は１１月２６日から１２月２３日までとしており、プライムストはＴＯＢ成立後も上場を維持する予定。なお、プライムストは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明するとともに、応募するか否かは株主の判断に委ねるとしている。



出所：MINKABU PRESS