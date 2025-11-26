マンCが初黒星、ホームでレバークーゼンに敗れる…劇的決勝弾のユベントスは初白星:CL第5節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日、リーグフェーズ第5節1日目を各地で開催した。
マンチェスター・シティ(イングランド)はレバークーゼン(ドイツ)をホームに迎えると、DFアレックス・グリマルドとFWパトリック・シックに得点を許し、2-0の完封負けで初黒星。一方のレバークーゼンは2連勝を飾った。
ここまで未勝利のユベントス(イタリア)は後半アディショナルタイムのFWジョナサン・デイビッドの劇的決勝弾でボデ・グリムト(ノルウェー)を3-2で下し、初白星を獲得。ビジャレアル(スペイン)をホームに迎えたドルトムントはFWセール・ギラシの2ゴールなどで、4-0で快勝している。
その他の試合ではベンフィカ(ポルトガル)、サンジロワーズ(ベルギー)、チェルシー(イングランド)、マルセイユ(フランス)、ナポリ(イタリア)が勝利を収めた。
日本人選手ではアヤックス(オランダ)のDF板倉滉が先発フル出場。スラビア・プラハ(チェコ)のDF橋岡大樹がベンチ入りしたが出番はなかった。
なお、第5節2日目は11月26日に行われ、第6節は12月9日、10日に開催予定だ。
【第5節1日目】
11月25日(火)
アヤックス 0-2 ベンフィカ
ガラタサライ 0-1 サンジロワーズ
ドルトムント 4-0 ビジャレアル
チェルシー 3-0 バルセロナ
ボデ・グリムト 2-3 ユベントス
マンチェスター・C 0-2 レバークーゼン
マルセイユ 2-1 ニューカッスル
スラビア・プラハ 0-0 ビルバオ
ナポリ 2-0 カラバフ
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.バイエルン(12)+11
2.アーセナル(12)+11
3.インテル(12)+9
4.ドルトムント(10)+5
5.チェルシー(10)+3
6.マンチェスター・C(10)+4
7.パリSG(9)+9
8.ニューカッスル(9)+6
-------------------------------------------
9.R・マドリー(9)+6
10.リバプール(9)+5
11.ガラタサライ(9)-1
12.トッテナム(8)+5
13.レバークーゼン(8)-5
14.スポルティング(7)+3
15.バルセロナ(7)+5
16.カラバフ(7)+1
17.アタランタ(7)-3
18.ナポリ(7)-5
19.マルセイユ(6)+2
20.A・マドリー(6)+1
21.ユベントス(6)-1
22.サンジロワーズ(6)-8
23.PSV(5)+2
24.モナコ(5)-2
-------------------------------------------
25.パフォス(5)-4
26.クラブ・ブルージュ(4)-2
27.フランクフルト(4)-4
28.ビルバオ(4)-3
29.ベンフィカ(3)-5
30.スラビア・プラハ(3)-6
31.ボデ・グリムト(2)-3
32.オリンピアコス(2)-7
33.コペンハーゲン(1)-8
34.ビジャレアル(1)-3
35.カイラト(1)-8
36.アヤックス(0)-10
マンチェスター・シティ(イングランド)はレバークーゼン(ドイツ)をホームに迎えると、DFアレックス・グリマルドとFWパトリック・シックに得点を許し、2-0の完封負けで初黒星。一方のレバークーゼンは2連勝を飾った。
ここまで未勝利のユベントス(イタリア)は後半アディショナルタイムのFWジョナサン・デイビッドの劇的決勝弾でボデ・グリムト(ノルウェー)を3-2で下し、初白星を獲得。ビジャレアル(スペイン)をホームに迎えたドルトムントはFWセール・ギラシの2ゴールなどで、4-0で快勝している。
日本人選手ではアヤックス(オランダ)のDF板倉滉が先発フル出場。スラビア・プラハ(チェコ)のDF橋岡大樹がベンチ入りしたが出番はなかった。
なお、第5節2日目は11月26日に行われ、第6節は12月9日、10日に開催予定だ。
【第5節1日目】
11月25日(火)
アヤックス 0-2 ベンフィカ
ガラタサライ 0-1 サンジロワーズ
ドルトムント 4-0 ビジャレアル
チェルシー 3-0 バルセロナ
ボデ・グリムト 2-3 ユベントス
マンチェスター・C 0-2 レバークーゼン
マルセイユ 2-1 ニューカッスル
スラビア・プラハ 0-0 ビルバオ
ナポリ 2-0 カラバフ
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.バイエルン(12)+11
2.アーセナル(12)+11
3.インテル(12)+9
4.ドルトムント(10)+5
5.チェルシー(10)+3
6.マンチェスター・C(10)+4
7.パリSG(9)+9
8.ニューカッスル(9)+6
-------------------------------------------
9.R・マドリー(9)+6
10.リバプール(9)+5
11.ガラタサライ(9)-1
12.トッテナム(8)+5
13.レバークーゼン(8)-5
14.スポルティング(7)+3
15.バルセロナ(7)+5
16.カラバフ(7)+1
17.アタランタ(7)-3
18.ナポリ(7)-5
19.マルセイユ(6)+2
20.A・マドリー(6)+1
21.ユベントス(6)-1
22.サンジロワーズ(6)-8
23.PSV(5)+2
24.モナコ(5)-2
-------------------------------------------
25.パフォス(5)-4
26.クラブ・ブルージュ(4)-2
27.フランクフルト(4)-4
28.ビルバオ(4)-3
29.ベンフィカ(3)-5
30.スラビア・プラハ(3)-6
31.ボデ・グリムト(2)-3
32.オリンピアコス(2)-7
33.コペンハーゲン(1)-8
34.ビジャレアル(1)-3
35.カイラト(1)-8
36.アヤックス(0)-10