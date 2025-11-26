　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日、リーグフェーズ第5節1日目を各地で開催した。

　マンチェスター・シティ(イングランド)はレバークーゼン(ドイツ)をホームに迎えると、DFアレックス・グリマルドとFWパトリック・シックに得点を許し、2-0の完封負けで初黒星。一方のレバークーゼンは2連勝を飾った。

　ここまで未勝利のユベントス(イタリア)は後半アディショナルタイムのFWジョナサン・デイビッドの劇的決勝弾でボデ・グリムト(ノルウェー)を3-2で下し、初白星を獲得。ビジャレアル(スペイン)をホームに迎えたドルトムントはFWセール・ギラシの2ゴールなどで、4-0で快勝している。

　その他の試合ではベンフィカ(ポルトガル)、サンジロワーズ(ベルギー)、チェルシー(イングランド)、マルセイユ(フランス)、ナポリ(イタリア)が勝利を収めた。

　日本人選手ではアヤックス(オランダ)のDF板倉滉が先発フル出場。スラビア・プラハ(チェコ)のDF橋岡大樹がベンチ入りしたが出番はなかった。

　なお、第5節2日目は11月26日に行われ、第6節は12月9日、10日に開催予定だ。

【第5節1日目】

11月25日(火)

アヤックス 0-2 ベンフィカ

ガラタサライ 0-1 サンジロワーズ

ドルトムント 4-0 ビジャレアル

チェルシー 3-0 バルセロナ

ボデ・グリムト 2-3 ユベントス

マンチェスター・C 0-2 レバークーゼン

マルセイユ 2-1 ニューカッスル

スラビア・プラハ 0-0 ビルバオ

ナポリ 2-0 カラバフ

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.バイエルン(12)+11

2.アーセナル(12)+11

3.インテル(12)+9

4.ドルトムント(10)+5

5.チェルシー(10)+3

6.マンチェスター・C(10)+4

7.パリSG(9)+9

8.ニューカッスル(9)+6

-------------------------------------------

9.R・マドリー(9)+6

10.リバプール(9)+5

11.ガラタサライ(9)-1

12.トッテナム(8)+5

13.レバークーゼン(8)-5

14.スポルティング(7)+3

15.バルセロナ(7)+5

16.カラバフ(7)+1

17.アタランタ(7)-3

18.ナポリ(7)-5

19.マルセイユ(6)+2

20.A・マドリー(6)+1

21.ユベントス(6)-1

22.サンジロワーズ(6)-8

23.PSV(5)+2

24.モナコ(5)-2

-------------------------------------------

25.パフォス(5)-4

26.クラブ・ブルージュ(4)-2

27.フランクフルト(4)-4

28.ビルバオ(4)-3

29.ベンフィカ(3)-5

30.スラビア・プラハ(3)-6

31.ボデ・グリムト(2)-3

32.オリンピアコス(2)-7

33.コペンハーゲン(1)-8

34.ビジャレアル(1)-3

35.カイラト(1)-8

36.アヤックス(0)-10