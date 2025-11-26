ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は212億円とやや低調 ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は212億円とやや低調

26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比20.0％減の443億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.4％減の337億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> など32銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が5.90％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.19％安と大幅に下落している。



日経平均株価が499円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金212億2500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均233億7800万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が20億4500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が20億400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億8000万円の売買代金となっている。



