政府は２５日、高市政権では初となる経済界、労働界トップとの「政労使会議」を首相官邸で開き、２０２６年春闘での賃上げに向けた議論を始めた。

政権が最優先課題と位置づける物価高対策には、企業による賃上げが欠かせない。米国の高関税政策の影響で製造業を中心に企業業績が下押しされる中、前年に続く大幅な賃上げを実現できるかが焦点となりそうだ。

首相は会議で「一昨年、昨年と遜色のない水準での賃上げ実現に向けた協力をお願いしたい」と述べ、賃上げへの協力を求めた。

長引く物価高に対し、賃金の伸びが追いつかない状況が続いている。９月の毎月勤労統計調査によると、労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・３％減で、９か月連続でマイナスとなった。

物価上昇を上回る賃上げの実現は直近の政権でも課題となってきた。石破前政権では春闘での賃上げを企業に強く働きかけたほか、最低賃金を全国平均で１５００円にする達成時期の目標を前倒しした。２５年春闘では前年同期比で平均５・２５％、最低賃金では６・３％という高い賃上げ率を実現した一方、企業側からは「政府の介入だ」との批判も多く上がった。

高市政権では「事業者に丸投げでは経営が苦しくなるだけだ」（城内成長戦略相）との姿勢で、軌道修正を図る構えだ。賃上げにつながる補助金を政策の柱に据え、２１日に閣議決定した総合経済対策に盛り込んだ。石破前政権で定めた最低賃金の目標についても、２６年夏に向けた成長戦略策定の議論の中で見直しを進める方針だ。

労働組合側は２６年春闘で、実現すれば３年連続となる５％台の賃上げを求めている。とくに大企業に比べて賃上げ率が低かった中小企業については、６％台の目標を掲げる。

ただ、企業業績は芳しくない。帝国データバンクが２５日に発表した調査結果によると、トランプ米政権による高関税政策の影響で、全国約１万社のうち３分の１が２５年度の業績で減益を見込むと回答した。円安の進行も企業業績の足かせとなっており、２５日の会議で日本商工会議所の小林健会頭は「中小企業は輸入が多く、為替の影響を受けやすい」と懸念を示した。

第一生命経済研究所の熊野英生氏は「経済の好循環のためには、従業員数の７割を占める中小企業の賃上げが重要になる。輸出拡大や省力化促進など中小向けの後押しが必要だ」と指摘する。