西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也（27）の発言が、米国を沸かせている。

24日に放送されたテレビ朝日系列の「報道ステーション」にVTR出演。球団選びについて語った言葉が、現地でも話題になっているのだ。

西武で2年間、一緒にプレーをした大先輩・松坂大輔氏との対談で「ドジャースのようなワールドシリーズ優勝を狙えるチームなのか、ドジャースを倒しにいくのか？」と移籍先の基準を聞かれると、キッパリこう言った。

「どうせだったら、僕は倒したいですね」

さらに「日本人選手がいないチームに入りたい」と明かした。これを日本時間25日、多くの米メディアが報じている。

スポーツ・イラストレイテッド電子版は「今井が驚くべき発言をした。自分の道を切り開きたいと思っている。だからドジャースを倒したい。大胆な発言だが、ドジャースに入団しないことがはっきりした。これで多くの新しいファンの心をつかんだ」と大きく報じ、ボストンの地元メディアNRSN電子版も「レッドソックスのファンは今井に夢中だ」とした。

今井は日本人選手がいないチームを望むもう一つの理由として、こう言った。

「（先輩選手は）先に米国に行っているので、聞いたら何でも教えてくれる。こういう時ってどうしましたか？ って聞いたら、オレはこうだったと教えてくれるだろうけど、それは望んでいない。ある意味、サバイバル感を味わいたい。壁というか、文化の違いとかに当たると思うので、そういうところに直面した時、自分でどう乗り越えていくのかというのも楽しみなので」

事実上ドジャース入りが消滅したことでヤンキース、レッドソックス、ブルージェイズ、エンゼルス、メッツ、パドレス、カブスなどが候補になりそうだ。

日本中がこの日、来年3月のWBCへの参加を表明した大谷に夢中だが、まだ海を渡っていない「サバイバル」な日本人投手が、ワールドシリーズV2のドジャースに辟易としている米国の野球ファンの注目を集めているようだ。

◇ ◇ ◇

