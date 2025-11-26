来週から師走に入り、忘年会シーズンに突入。飲食業界にとっては最大の稼ぎ時だが、今年は“三重苦”に見舞われ、いまから身構えている状況だという。

東京商工リサーチの調査によると、今シーズン、忘年会・新年会を実施する企業は57.8％と、前年（59.6％）を1.8ポイント下回った。

忘年会・新年会の実施率は、コロナ禍前の78.4％からコロナ禍の2020年には5.6％まで下がったが、23年には50％を超え、以降、実施率は上がっていた。ところが、今年はコロナ禍後、はじめて減少に転じてしまったという。

実施しない理由は「開催ニーズが高くない」が67.3％で最多だった。やはり、仕事の延長の飲み会より気の合う仲間との飲み会を優先する、という社員が増えているという。忘年会を実施する企業が減ってしまい、ただでさえ飲食業界には打撃なのに、今年は「インフルエンザ」が重くのしかかりそうだという。

今年は、例年より1カ月も早くインフルエンザの流行がはじまり、しかも感染力が強いため、過去最大規模の流行になるのではないかと懸念されている。流行のピークは、12月半ばだとみられている。ちょうど忘年会の時期だ。インフルエンザが猛威をふるっていたら、忘年会を見送るケースが続出しておかしくない。

もうひとつ、飲食業界にとって痛いのは、12月から中国からのインバウンドが激減するとみられていることだ。

外食ジャーナリストの中村芳平氏はこう言う。

「コロナ禍後、飲食業界は経営が苦しい状態がつづいています。大きいのはコスト高です。光熱費も家賃も人件費も上がっている。そもそも、アルバイトを募集しても人が集まらない。いま、飲食業界で起きているのはM＆Aです。20〜30店舗という小規模のチェーンでも、大手が買収している。規模のメリットがないと生き残れないからです。小規模チェーンも喜んで売っている。経営をつづけていても先が見通せないからでしょう。買収する大手にとっては、客と従業員がついているというメリットもあります。飲食業界にとって忘年会は、年に一度の稼ぎ時です。その忘年会で稼げないとしたら打撃は大きいですよ」

コロナ禍が終わっても、飲食業界には試練つづきだ。