古稀前のミュージシャンらによる政治的言動が注目を集めている。シンガーソングライターの松山千春（69）は11月23日、NACK5「松山千春 ON THE RADIO」に出演。高市早苗首相による台湾有事発言について、「正直言って、高市さんが撤回する時期はいくらでもあったと思うんですよ」と言及。さらに「必ず中国が武力をもって、台湾を併合する、そればっかりではないんと思うんだよな」「とにかく、日本は戦争しないこと。これは日本から、世界各地に戦争やめましょう、戦争はするべきではありません、これだけははっきりと主張していってもらいたいなあと思います」とも語った。

しかし、この発言にSNSでは、《松山千春は、政治に関しては音痴》《芸能人が口を出さないように》などと厳しい意見が散見される。松山はこれまで盟友関係にある自民党の鈴木宗男議員（77）を支援し、保守派のイメージもあったが……。

「2025年9月22日のラジオ番組では故・安倍晋三元首相を悼み、称える発言をしていたこともあり、高市首相には厳しいのではないかと批判を浴びているのです。また、今年7月の参院選で大阪選挙区から無所属出馬したミュージシャンの世良公則さん（69）も落選はしましたが、近年はXで政治的意見を発信しています。自国愛あふれる内容や、高市早苗氏がツーショット写真をあげていたことからも、“ステルス自民党”と揶揄されました。現在も投稿のほとんどが政治の問題で、11月23日には《国を牽引するリーダーに性別での優劣など無い 肝心なのは強い愛国心の有無にある》などと高市首相を応援する姿勢を見せています。数々の発信から政治の道は諦めてはいないでしょう」（政治ジャーナリスト）

■長渕剛は女性政治活動家をライブに招待し、支持層拡大？

同じく69歳のシンガーソングライター・長渕剛は、11月16日に開催された『ポートメッセなごや』でのライブに“対中強行政策”を訴える若手政治活動家の平野雨龍氏（31）を招待。平野氏は17日にXを更新し、《終演後、長渕さんと直接お話しすることができ、その温かいお人柄に触れ、胸が熱くなりました》などとつづり、ツーショット写真を掲載している。

平野氏は長渕からのサイン入りのパンフレットも公開し、そこには《日本が前進しますように…》とのメッセージが確認できる。

「彼女は対中国人の入国規制の強化、土地買収の規制強化、帰化制度の厳格化などを訴え、今年7月の参院選で23万票を得ている。落選しましたが、保守層の一部からか熱狂的な支持があります。昨年には、鹿児島の大先輩で、石破内閣で幹事長を務めた森山裕衆院議員とのツーショットをあげたり、参政党支持をうかがわせる投稿も。今回、平野氏を招待したことで、長渕さんのスキャンダルを知らない若い保守層からは好感を得られたようです。松山さんや世良さんも含めて、政治的主張を隠さないのは世代的なものもあるのでしょうし、ファンも固定していますからリスクもない。むしろ、ネットの保守系コンテンツの支持層には高齢層だけでなく20代の男性も取り込んでるため、新規ファン獲得にもつながっています」（前出の政治ジャーナリスト）

日本では音楽活動に政治思想を持ち込むのはタブーとみられがちだが、メリットもありそうだ。

