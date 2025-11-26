大泉洋『映画ラストマン』永瀬廉とロウンの“バトル”に「僕はニヤニヤしながら見てました」

11月24日深夜放送のTBS系『「映画ラストマン」公開1ヶ月前記念！福山大泉永瀬と30分でドラマまるわかりSP』に出演した大泉洋とKing ＆ Prince・永瀬廉が、12月24日公開の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の見どころについて語った。

番組では今回、同作に出演している福山雅治、大泉、永瀬が、映画の公開を記念して3人でトークを展開。2023年に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』の名シーンなどが放送された。

この中で、映画版の見どころとして、大泉は、福山演じる皆実広見と、自身が演じる護道心太朗のストーリーにも触れつつ、「もう1つまた韓国のロウンくんね」と切り出し、「ロウンくんと永瀬廉っていう競い合う間柄の。ちょっと日本と韓国の若干アイドル対決みたいなところもあって、僕はニヤニヤしながら見てました」と、皆実に続き、第2期交換研修生として派遣されたFBI特別捜査官のクライド・ユン役を演じる韓国の俳優のロウンについてコメント。

これを受けて永瀬は、「ただ、ロウンつえーっすね」といい、「お互いがお互いそういう意味で意識し合って、切磋琢磨してたからこそロウンと泉（護道泉）っていう絵に、構図になれたのかなと思います」と話していた。