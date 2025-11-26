「圧倒されています」目黒蓮、ブルガリのアンバサダーに就任！ 「BVLGARIが似合う男になったねぇ」
Snow Manの目黒蓮さんは11月25日、自身のInstagramを更新。ラグジュアリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のアンバサダー就任を報告し、反響を呼んでいます。
【写真】ブルガリのアンバサダーに就任した目黒蓮
ファンからは「おめでとうございます」「ジュエリーもめめも光り輝いていて本当に眩しいよ」「似合ってて圧倒されています」「BVLGARIが似合う男になったねぇ」「全てが美しくてほんとに自慢の推し」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「全てが美しくてほんとに自慢の推し」目黒さんは「この度、ブルガリのアンバサダーに就任することになりました！」と報告し、10枚の写真を投稿。就任記者発表会の様子やオフショットを載せました。ブラックのスーツが気品高いブランドイメージにぴったりです。目黒さんは「自分を迎え入れてくれたブルガリファミリーの皆さまへ感謝するとともに、これからブルガリの世界を知って、たくさんの方に共有できることがとにかく楽しみです」と、思いをつづっています。
「ブルガリ展覧会に参加させていただきました！」9月18日の投稿で「ブルガリ展覧会に参加させていただきました！」と報告していた目黒さん。光沢のある上品なタキシードがとても格好いいです。ファンからは「スタイル良くて品があってさすがすぎる」「高身長でビジュ最強」といった反響が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
