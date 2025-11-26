“最強グラビア女王”沢口愛華、水と戯れる無邪気な一面を披露 オール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』表紙＆巻頭に登場
オール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』Vol.02が、きょう26日に発売され、“最強グラビア女王”として知られる沢口愛華が通常版の表紙と巻頭を飾った。同誌は「あのコの体温を届ける」をコンセプトに昨年創刊し、今回が2号目となる。
【写真】進化続ける“グラビアクイーン” 圧倒的な美貌とボディの沢口愛華
沢口の撮影は東京・荻窪に残るレトロな温泉旅館で行われた。湯船の中で水と戯れるショットでは無邪気な一面を、和室での黒い水着カットでは落ち着いた大人の雰囲気を見せる。さらにワンピース水着では幻想的な空気をまとい、作品全体を通して多彩な表情を収めている。
『ENTAME 36℃』Vol.02はネット限定の「特別版」も用意されており、こちらの表紙には北野瑠華が登場する。昨年の1st写真集『触れて、みる？』がヒットし、グラビアシーンの中心に躍り出た北野は、写真家・青山裕企氏の代表シリーズ「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボで制服姿を披露。学生時代の残響のような世界観で、幻想的なカットが並ぶ構成となっている。
本号には沢口と北野のほか、小池里奈、沢美沙樹、山岡聖怜、あゆの、鈴木Mob.らも登場し、それぞれの個性を生かしたグラビアが掲載される。
また、通常版・特別版ともにセブンネット限定の特典付き版も販売。通常版には沢口のポストカード、特別版には北野のL版ブロマイド（2種のうちランダム1枚）が付属する。
