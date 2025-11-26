彼女を引きずり込むには難易度が高すぎる「男の趣味」９パターン
彼女ができても、趣味はおろそかにしたくないのが男の本音。ならば一緒に楽しめるよう、彼女も趣味の世界に引きずり込んでしまいたくなりますが、残念ながら「無理！」と拒絶されてしまうものも少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女を引きずり込むには難易度が高すぎる『男の趣味』」をご紹介します。
【１】大好きなテレビ番組の天敵だった「野球観戦」
「ナイター中継のせいで見たい番組がお休みになったり、延長戦でドラマが最後まで録画できていなかったときから嫌いです」（20代女性）というように、子どもの頃のトラウマ込みで、「スポーツ観戦」を嫌がる女性は多いようです。そもそも競技に興味がなければ一緒に楽しむのも無理な話でしょう。
【２】道具を揃えるだけでも大変「ゴルフ」
「練習に行くにも、コースをまわるにも、彼氏のクルマがないと続けられない時点でありえない」（20代女性）というように、始めるにも続けるにもお金がかかる「ゴルフ」を嫌がる女性は多いようです。彼女の分は全部出すくらいの経済力があれば、その限りではないかもしれません。
【３】おじいちゃんの散歩か！「史跡巡り」
「本人は『ブラタモリ』のつもりみたいだけど、正直何が面白いのかまったくわからない」（20代女性）というように、枯れたイメージの「史跡巡り」を嫌がる女性は多いようです。たとえ時代劇にハマったことがあったとしても、実際の史跡にまで興味をもつとは限らないので、早とちりはご法度でしょう。
【４】そんなに食べられないよ…「B級グルメ食べ歩き」
「たまにならいいけど、毎回デートの目的がファストフードの食べ歩きだとヤバい」（20代女性）というように、少食やダイエット中だと迷惑でしかない「B級グルメ食べ歩き」を嫌がる女性は多いようです。デートで食事するなら２回に１回は女子ウケの良さそうなメニューを選んであげたいところです。
【５】レベルが違いすぎて対戦にならない「ゲーム」
「大人数でわいわいパーティーゲームをやるならいいけど、２人対戦はガチだとやられるし、ハンデ付けてもらっても面白くない」（20代女性）というように、腕の差がありすぎて話にならない「ゲーム」を嫌がる女性は多いようです。ひとまず対戦プレイより、協力プレイのゲームを選ぶとよいでしょう。
【６】デートでは普通の作品が観たい「アニメや特撮」
「ハリウッドの大作ならいいけど、萌えアニメは自分だけで観て…」（20代女性）というように、万人受けするとはいいがたい「アニメや特撮」を嫌がる女性は多いようです。とはいえ話題作であれば興味をもつ女子も少なからずいるので、口コミの広まりをチェックしてから誘うのもありでしょう。
【７】メイクも髪型もぐしゃぐしゃになる「バイクツーリング」
「ヘルメットも嫌だし、洋服も限られる。あと運転中に会話ができない」（10代女性）というように、オシャレがまったく楽しめない「バイクツーリング」を嫌がる女性は多いようです。バイクの素晴らしさを理解してもらえない彼女とは、気持ちの良い時期にスクーターで近所を流す程度で諦めるほかなさそうです。
【８】紫外線と潮風にさらされ肌が荒れる「釣り」
「夏は暑くて冬は寒い。そして魚臭い」（20代女性）というように、釣れないとまったく面白みが伝わらない「釣り」を嫌がる女性は多いようです。まずは釣り堀で様子をうかがうか、システマチックにポンポン釣れる釣り船を利用して、楽しさを味わってもらう必要がありそうです。
【９】一緒に行っても殺伐とする「パチンコ」
「たばこ臭いし、うるさいし、お金はなくなるし、本当にパチンコ依存症の男とは付き合いたくない」（20代女性）というように、デート的な甘さ皆無の「パチンコ」を嫌がる女性は多いようです。同じギャンブルならばまだ競馬のほうが別の楽しみを見出してもらえる可能性があるかもしれません。
ここで挙がらなかった趣味も、同じような理由でNGのケースが少なくありません。「それ以外の趣味ならOKなのか」と早合点して幻滅されないよう注意しましょう。（熊山 准）
