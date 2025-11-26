ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。出場を表明した来年3月のWBCに言及した。

前日24日（同25日）に自身のインスタグラムで参戦を表明した大谷。「球団からは許可が出ているので、昨日発表したという感じです」と経緯を明かし、侍ジャパンの井端監督とも「正式に決まって電話をした」とした。

ただ、投打二刀流での出場に関しては「起用法についてはまだ分からない。コミュニケーションを取らないといけないので何とも言えない」と語るにとどめた。

前回大会では決勝の米国戦でクローザーを務め、9回2死からエンゼルスのチームメートだったトラウトを三振に仕留め、世界一に輝いた。

今大会はヤンキース・ジャッジが米国主将で初出場する他、サイ・ヤング賞のパイレーツ・スキーンズも米国代表で、またメッツの正遊撃手リンドアもプエルトリコ代表の主将を務めることが決まっており、スター選手が続々と参戦を予定している。

大谷は「アメリカだけじゃなくて各国素晴らしい選手がいるし、メジャーリーガーはじめ、素晴らしいチームが多いと思うので、その中で日本を代表していろんな選手とやれるってのはまた非常に経験になるなと思う」と語り「ワールドチャンピオンとは別に大きい大会の1つとして、今もそうですし、今後も重要になってくるのかなと思います」と力を込めた。