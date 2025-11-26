モデルの押切もえ（45）が、家族で埼玉県の秩父を満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚し、7歳の長男、4歳の長女を育てている押切。Instagramで、家族との日常を発信していて、大阪・関西万博を訪れた際の親子ショットや夏を満喫する水着姿などを披露してきた。

2025年11月18日の投稿では、家族で神奈川県の葉山を訪れたことを明かし、涌井投手と長男が釣りを楽しむ姿などをアップ。「ご主人一緒なんですね。お子さまたちもうれしいですね」「ご主人の半袖にびっくりしました。さすがですね…！」などと、話題になっていた。

夫や子どもたちと秩父を満喫

24日の更新では、家族で埼玉県の秩父を満喫する様子を披露している。「秋の秩父に行ってきました。写真を撮ろうとしたらチョウチョがご一緒してくれてた。また釣る2人。息子が大の釣り好きなのです。気温が低かった中、なんとかニジマス1匹釣れた！帰り際、釣り場の方から「また来てねー」と、サービスで10匹ほどいただいちゃいました！その夜塩焼きで美味しくいただいたよー」

押切の投稿にファンからは、「お父さんがいて、うれしいですよね」「ご家族でお出かけの写真ありがとうございます。良い休日になりましたね」などのコメントが寄せられている。