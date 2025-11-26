【クレーム】料金未払いで携帯が使えない!?「訴えてやる！」と顧客が激怒!!携帯料金の支払いにはご注意を【作者に聞いた】
「こんなの詐欺だ!!」携帯ショップでそう叫んだのは、携帯の電波が入らないと来店した客。繋がらない原因は携帯料金の未払いだったが、その説明に客は「払ったって言いましたよね!?」と激怒してしまい……。
日々いろいろな客と応対する接客業。それだけに、思い込みや勘違い、はたまた行き違いでトラブルやクレームも起こってしまうもの。はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)さんは、自身の体験や読者からの体験談をもとに、ブログやSNS上でフィクション漫画として「接客業あるある」を描いている作家だ。
■「お店の人って、意外と大変なことしてるんだなぁ」と思ってもらえるように
接客業の実態を題材に日々作品を発表しているはらぺこもんろーさん。「日本の接客業の素晴らしさや大変さが社会に伝わっていないと感じたため、この題材で描きはじめました」と制作のきっかけを教えてくれた。数あるエピソードのなかのひとつである本作、「料金未払いを指摘したら逆ギレされた話」でも、ちょっとした"思い違い"が大きなトラブルへ発展しそうになったところをギリギリで回避、奮闘する店員の姿がコミカルに描かれている。
また、作品のなかには読者から寄せられた体験談をもとに描いたものもあるのだそう。個人の特定を防ぐためフィクションを交え創作しながらも、知らない業界についてはしっかりと調べて描いているというはらぺこもんろーさんは、「いただいた体験談には『同じ業界でもこんなにエピソードが違うのか!?』と毎回驚いています」と率直な感想を話してくれた。
最後にはらぺこもんろーさんは「接客業という職種は、一番身近な職業なのにも関わらずドラマや映画などのメディアに取りあげられることは、少ないと感じています。将来的には、映像化やコミック化などさまざまなメディアを通じて、多くの方に接客業で頑張る人たちのことを知ってもらえるような作品を作りたいと思います」とコメントを残してくれた。
まずは"接客業"という身近な存在について、トラブル回避をテーマにした本作を読みながら今一度考えてみてはいかがだろうか？
取材協力：はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)
