Amazonにて、Nintendo Switch用バラエティ和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が特別価格で販売されている。セール価格は21%オフの5,182円。

「太鼓の達人ドンダフルフェスティバル」は、バラエティ和太鼓リズムゲーム。本作では、太鼓のアソビがギュッと詰まった街「オミコシティ」が舞台となる。相棒のどんちゃん、オミコシティで出会った「くもきゅん」と一緒に太鼓マスターを目指していく。

「紅蓮華」、「Feel Special」、「夜に駆ける」など前作を超える76曲が収録されており、苦手な部分を繰り返し練習してスキルアップできる「上達サポート」や、世界中のプレーヤーと演奏バトルを楽しめる「オンラインランクマッチ」のほか、おもちゃでデッキを組んで戦う「ドンカツおもちゃ大戦」、4人でライブの成功を目指す「どんちゃんバンド」といったみんなで遊べる新モードも搭載されている。

【Nintendo Switch「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」プロモーション映像】

太鼓の達人TM ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.