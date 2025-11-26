【ステーキ宮】2026の福袋は、スープとドリンクを1杯分持ち帰りできるタンブラーとスープボトルに「宮のたれ」もついてくる！

アトムが展開する「ステーキ宮」は、2025年11月25日から12月16日まで、福袋の予約受付を開始しています。

「も〜たろ〜」の牛柄トートや割引クーポン券も

オリジナルグッズと「宮のたれ」ボトル引換券、クーポン券が入ったお得な福袋の予約が数量限定で始まりました。

紅白をイメージした縁起の良いスープボトルと3wayタンブラー、ステーキ宮の公式キャラクター「も〜たろ〜」をイメージした牛柄のバッグを用意。

スープボトルとタンブラーは、店舗に持っていくとスープとドリンクを1杯分持ち帰り可能で、勤務先や自宅でもステーキ宮の味を楽しめます。創業当時から愛され続けているという「宮のたれ」は、ステーキに合うのはもちろん、焼きうどんやチャーハンなどの料理の味付けにも活躍します。さらに、500円分クーポン券を3枚同封しています。

・オリジナル3wayステンレスタンブラー ホワイト

そのまま直接飲んだり、温かい飲み物には蓋を付けて保温効果を高めたり、テイクアウトのドリンクの持ち運びにも便利なカップホルダーと、3つの使い方ができます。

店舗に持っていくと、1年間ドリンクバーのドリンクを1杯分持ち帰れます。

・オリジナルスープボトル ピンク

保温性を備えています。タンブラーと同様、お店に持っていくと、1年間スープバーのスープを1杯分テイクアウト可能です。

スープとドリンクのサービスは、店内飲食および店内清算のテイクアウトの会計が、1人値引き後1000円以上に限ります。有効期限は26年1月1日から12月31日までです。

・オリジナル白黒トートバッグ も〜たろ〜のバッグ

ランチバッグとしても使える小ぶりなサイズで、白黒のデザインはシーンを問わず使えます。「も〜たろ〜」の牛柄をイメージした裏地をあしらっています。

・創業の味「宮のたれ」ボトル引換券

自分の好きなタイミングで使えるよう引換券にしています。原材料は生たまねぎ、おろしにんにく、醤油、酢のみ。生たまねぎの風味を活かすため、非加熱製法で長時間じっくりと冷蔵熟成して作られた秘伝の「生たれ」です。

引換券の有効期限は25年11月25日から26年5月24日までとなっています。

・1500円分クーポン券

1500円以上の会計で1回利用できる、500円オフクーポンを3枚同封。利用条件は券面の裏を確認してください。

価格は3800円。

3300個限定で、店頭予約期間は25年11月25日から12月16日。店頭販売・福袋引換期間は12月17日から26年2月28日です。

福袋の購入に株主優待ポイントは使えません。カフェ＆ビヤレストラン 宮 羽田空港店では販売しません。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部