540円でおでん食べ放題！「日本酒原価酒蔵 神保町店」と「個室居酒屋 天日」の2店舗で冬に嬉しいキャンペーン開催するよ。《11月26日〜12月15日》

ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵 神保町店」と「個室居酒屋 天日 本厚木店」では、2025年11月26日から12月15日までの期間中、540円で120分間おでんが食べ放題となります。

各店先着10人限定！

期間中、「日本酒原価酒蔵 神保町店」「個室居酒屋 天日 本厚木店」の2店舗では、1日各店10人限定で120分おでん食べ放題（30分前ラストオーダー）を540円で楽しむことができます。アプリ会員対象の特別企画です。

食べ放題となるのは、大根／卵／ちくわ／さつま揚げ／こんにゃく／車麩／はんぺん／じゃがいも／焼き豆腐／しらたき／ちくわぶの11種類。

最初の一皿は盛り合わせで提供され、その後に好きな品を自由に選ぶことができます。

事前予約限定のイベントで、キャンセルする場合は前日までに要連絡が必要です。

また、ひとりにつきおでん食べ放題の他に料理2品とドリンク1品のご注文が必要です。アルコールを注文する場合はお通し代として540円が別途かかります。

※価格は税込です。

