¹â»Ô¼óÁê¤¬¾·¤¤¤¿·ÐºÑÂ»¼º¤È¡Ö50Ëü·ï¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×·ÐºÑ¤«¤é¸«¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Î¿¿¼Â¡Ä·Ð±Ä»ëÅÀ¤Ç¸À¤¨¤ÐÌÀ³Î¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥éー
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¡£¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤«¤é·ÐºÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯――¡£
¹â»ÔÈ¯¸À¤Ç¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ï»Ä¹ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿
¡¡À¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þ¤Ë³ô²Á¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÆü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢º£¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë·ã¿Ì¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤Ï¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñ·³¤¬³¤¾åÉõº¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤È¯¸À¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ï»Ä¹ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢´¶¾ðÏÀ¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎäÅ°¤Ê¡Ö¿ô»ú¡×¤È¡ÖÏÀÍý¡×¤À¤±¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÈÈ¤·¤¿Ã×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤È¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤Æ»¶Ú¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö·ÐºÑÅªÈï³²¡×¤òÄ¾»ë¤·¤è¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌ¤Íè¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤¬¸ø³«¸«Á÷¤ê
¡¡ºÇ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È´Ñ¸÷¤ÎÊ¬Ìî¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï11·î14Æü¤«¤é±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢½éÆü¤À¤±¤ÇÌó22²¯±ß¡Ê£±²¯¸µ¡Ë¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î16Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏµÞÍî¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤â¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î°Õ¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ÑµÒ¤Î´¶¾ð¡×¤òÍýÍ³¤Ë¸ø³«¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤Ï¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹á¹Á»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¾¶á¤Î¿ôÆü´Ö¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ô¤¬Ìó50Ëü·ï¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÁíÍ½Ìó¿ô¤Î£³³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤À¡£°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤ä»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ç¤Ï¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂåÉ½ÃÄ¼õ¤±Æþ¤ì¤ä»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¥¤¬µÞî±Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¡Ö¼ººö¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥éー¡Ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¿å»ºÊª¤À¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É¤ÎÍ¢½ÐºÆ³«¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤ÏºÆ¤ÓÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¡¢Í¢ÆþÄä»ß¤Ø¤ÈµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¡Ö¼ººö¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥éー¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹ñ¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëË¡Î§ÍÑ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢º¬ËÜÅª¤ËÍú¤°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡Ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ëー¥ë¤Î¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ëー¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡Ö£³¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÂè°ì¤Î¾ò·ï¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÊÉ¤¬¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ØÂ¾¹ñ¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÎÃ×Ì¿Åª¤ÊË¡Åª·ç´Ù
¡¡¤³¤³¤Ë¹â»ÔÈ¯¸À¤ÎÃ×Ì¿Åª¤ÊË¡Åª·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¸ø¼°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ò¡Ö¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂæÏÑÃ±ÆÈ¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Î§¾å¡¢¡ÖÂ¾¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯Ë¡Åª¤Êº¬µò¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Í£°ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑËÉ±Ò¤ËÍè¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¡ÊÂ¾¹ñ¡Ë¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜÅúÊÛ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ðºß¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡© ¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤¬Æ°¤¯Ë¡Åªº¬µò¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ëü°ú¤ÈÈ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ºー¥«Ë¤¤ò·â¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢Ë¡Åª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´°Á´¤Ë·ç¤¤¤¿Ë½ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ë¡Î§¤ÎÄêµÁ¤òÌµ»ë¤·¡¢¡ÖÉõº¿¤µ¤ì¤¿¤éÀïÁè¤À¡×¤È¶«¤Ö¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¼«Ê¬¤«¤éÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼ÂÌ³¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò´í¸±¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¹â»Ô¼óÁê¤Î¥±¥Ä¤ò¿¡¤«¤µ¤ì¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤¿¤Á
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤Ç°ÒÀª¤è¤¯¡ÖÀï´Ï¤À¡ªÉðÎÏ¹Ô»È¤À¡ª¡×¤È·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ä³°Ì³¾Ê¤Î´´Éô¤¿¤Á¤¬¡¢É¬»à¤Î·ÁÁê¤ÇÃæ¹ñ¤ØÈô¤Ó¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÅÚ²¼ºÂ¹ÔµÓ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼óÁê¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤É¤¦¤«·ÐºÑ¸òÎ®¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡´±Î½¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×¿Í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É³ê·Î¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬·ö²Þ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²¼¤¬¼Õ¤ê¤ËÍè¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï°ìÂÎ¤É¤Á¤é¤¬ËÜ²»¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢Â¸µ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡À¤³¦¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤òÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Í¦¤Þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂÇ·â¤Ë¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¡¢±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¹ñ¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£³ê·Î¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤Ï¤º¤ÎÂæÏÑ¤«¤é¤â¼êÊü¤·¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ ÂæÏÑ¤Î°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤Ó¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ûË¡¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÂæÏÑËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÃ±ÆÈ¤Ç³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¡×¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌµ·×²è¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®ÍÑ¤ò¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¡¢ÆÃ¤Ë´Ñ¸÷¶È¤ä¿å»º¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£¸ÄÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à³èÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÁáµÞ¤ÊµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È¤¤¤¦¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¡Ö¼«Í³ËÇ°×¹ñ²È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ°ì¹ñ¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿¿å»ºÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥Û¥¿¥Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¡Ê¥èー¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅì¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê³¤»ºÊª¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ä¥Ñ¥ê¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ñ¤ØÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢ÈÎÏ©¤òÂ¿ÍÍ²½¤µ¤»¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤ÎÌäÂê
¡¡±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤äÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤âÆîÊÆ¤Ç¤â¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ï¤Þ¤À¹¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤È¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ËÕ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼ÂÎÏ¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¡Ö°¦¹ñ¿´¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£±¡¢Ë¡Î§¤ÎÄêµÁ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Å¬ÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃÎÀ¡×¡£
£²¡¢È¯¸À¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·×»»¤Ç¤¤ë¡Ö·Ð±Ä´¶³Ð¡×¡£
£³¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¹²¤Æ¤ºÁû¤¬¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¹ñ±×¤ò¼é¤ë¡ÖÃÀÎÏ¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬·ç¤±¤¿¥êー¥Àー¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Î¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î¼ÙËâ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î¶µ·±¤òÎÈ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬¥À¥á¤Ê¤é¼¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¡×¡ÖEU¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂÉ¤òÀÚ¤ë¶¯¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£¤¬¤É¤ì¤À¤±º®Íð¤·¤Æ¤â¡¢·ÐºÑ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤³¤½¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÏÀÍýÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¡ÖÂ¸Î©¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Î¼º¸À¤´¤È¤¤ÇÄÀ¤à¤è¤¦¤Ê¥ä¥ï¤ÊÁ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£