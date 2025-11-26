【ロッテ】ファン待望！りんごのお酒たっぷり「カルヴァドス」が復活洋酒薫る大人のスイーツシリーズの「モンブラン」が今年も再登場！
ロッテは、2025年11月18日から、全国で「カルヴァドス」「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」を冬季限定で発売しています。
購入で応募できるキャンペーン実施中
ファン待望の6年ぶりに復活する「カルヴァドス」と、昨年誕生した新シリーズ「洋酒薫る大人のスイーツ」から大好評だったモンブランが再登場しています。
対象商品購入で「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーンも。
・カルヴァドス（10粒入）
フルーティーなりんごのお酒「カルヴァドス」をたっぷりと閉じ込めたミルクチョコ。
甘く豊かな風味を楽しめる一品です。
・洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン（3本入）
マロンの食感を活かしたモンブランに洋酒を添え、それをチョコで閉じ込めた、ちょっぴり大人のチョコ。
昨年からアルコール量を調整し、チョコ、マロン、洋酒のバランスの良いおいしさに仕上げています。
価格は、どちらもオープン価格です（想定小売価格は356円前後）。
・「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーン実施中
対象の商品を2点購入したレシートで応募できるキャンペーンを開催しており、抽選で「ラミープレミアムテリーヌ」がもらえます。
応募期間は2期に分けて応募を受け付けていて、第1期は、10月7日から2026年1月15日まで。第2期は、2026年1月16日から4月30日まで。
「ラミープレミアムテリーヌ 1個」が、各期につき100人の合計200人に当たります。
対象商品を2点購入したレシートを撮影して応募できます（2個購入で1口分）。
1枚の画像に収められるレシートは2枚までで、1回の応募につき画像は3枚まで同時にアップロード可能。
応募には、ロッテ公式オンラインモールの会員登録とメールマガジンの登録が必要です。
11月11日時点の対象商品は、「ラミー」、「バッカス」、「カルヴァドス」「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」です。
今後発売される洋酒チョコレートも順次追加となるので、キャンペーンページで確認をしてください。
詳細はキャンペーンページから確認できます。
これらの商品には洋酒が入っていますので、子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の人、運転時などは控えてください。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部