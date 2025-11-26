"ÏÃ½Ñ»Õ"¹â»Ô¼óÁê¤¬Êú¤¨¤ëŽ¢ÏÃ¤·Êý¤Î½ÅÂç¥ê¥¹¥¯Ž£
ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î"ÏÃ½Ñ»Õ"¹â»Ô¼óÁê¤¬Êú¤¨¤ëŽ¢ÏÃ¤·Êý¤Î½ÅÂç¥ê¥¹¥¯Ž£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ä¤Î¤À¤è¤·¤ª¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡Ú14ºþ17ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡õ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Û¡Ö1000¿Í°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ½ã»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù
°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ä´ë¶È´´Éô¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö1000¿Í°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ½ã»Ò»á¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖËÀÆÉ¤ß¡¦ËÀÎ©¤Á¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢²ñ¾ì¤ò¡ÖÁíÎ©¤Á¡×¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¼ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö·àÅª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Î²þÁ±¤Ö¤ê¡×¤È¼ÂÀÓ¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²¬ËÜ»á¤¬¡¢Á´¥á¥½¥Ã¥É¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡½¡½1000¿Í°Ê¾å¤Î¼ÒÄ¹¡¦´ë¶È´´Éô¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡ª¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤¬¶µ¤¨¤ëÌç³°ÉÔ½Ð¤Î50¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤ÏÈ¯Çä¸å¡¢14ºþ17ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡õ5Ç¯´ÖÇä¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Î¶ÛµÞÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÊËÜµ»ö¤¬Ï¢ºÜ3²óÌÜ¡Ë¡£
¡ÚÏ¢ºÜ1²óÌÜ¡Û
¢ª¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Ê¤¼Ž¤¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿¼ËÅ±óÎ¸Ž¤¹â»ÔÁáÉÄÎ®Ž¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÈëÌ©Ž£¤ËÇ÷¤ë
¡ÚÏ¢ºÜ2²óÌÜ¡Û
¢ªº£¤Ê¤¼Ž¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¸ÀÍÕŽ£¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Ž¢°¦¹ñ¤Î½÷¿ÀŽ£¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿¼¤¤Ìõ
ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤ÎÏÃ½Ñ»Õ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Î¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Ê¤¼Ž¤¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ä¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡Ø°¦¹ñ¤Î½÷¿À¡Ù¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿¼¤¤Ìõ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÀï½Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¸¶¹Æ¤ò²¿ËÜ¤âÍÑ°Õ¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸ÀÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¡¢¹ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Î±¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹â»Ô»á¤ÏÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤ÎÏÃ½Ñ»Õ¤Ç¤¹¡£
ÎòÂå¼óÁê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÊÛ¤¬Î©¤Á¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼êË¡¤ÎÃì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¶¦´¶ÀïÎ¬¡×¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î°õ¾Ý¤Î82¡ó¤ÏIQ¡ÊÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÍÇ½ÅÙ¡Ë¤ÈEQ¡Ê¶¦´¶ÎÏ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤ß¡¢¹¥´¶ÅÙ¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏIQ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¿Í¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ñ¼Á¤ÏEQ¡¢¶¦´¶ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤É¤¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Îå¤Þ¤·¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö¹â·éÀ¡×¤ä¡Ö·ÐÎò¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¶¦´¶ÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£²È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¨¥â¥ê¡¼Âç³Ø¤Î¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬À¯¼£²È¤òÁª¤Ö2¤Ä¤Î¾ò·ï¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤³¤Î¸õÊä¼Ô¡¢À¯ÅÞ¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¶¦Í¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©
¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ò¡ÖÍý²ò¡×¤·¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤·¡¢ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Îº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢·ø¶ì¤·¤¤´±Î½Åª¤ÊÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤è¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¿¦¶ÈÀ¯¼£²È¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤òÇä¤êÊª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ö¡ÊÍÌ¾¿Í¡ËÀ¯¼£²È¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³Ø½Ñ»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊJust like us¡Ë¡×¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÌÜÎ©¤ÄÀïÎ¬¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÀ¯¼£²È¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£¥¨¥ê¡¼¥È¤ä¿¦¶ÈÀ¯¼£²È¤Ï¿®Íê¤È¿Íµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡×ÀïÎ¬
¤ª¹â¤¯¤È¤Þ¤Ã¤¿¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤À¯¼£²È¤è¤ê¤â¡¢¾¯¡¹¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¡×¤Ç¤â¡Ö¾ï¼±³°¤ì¡×¤Ç¤â¡¢½îÌ±´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÁÇ¿Í¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¡Ê»ÔÌ±¤Î´¶¾ð¤äÉÔËþ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¡¢¡ÖÌ±½°¤ÎÂåÊÛ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥ê¡¼¥È¡×¸½¾Ý¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòº£¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆ°²è¤òSNS¤Ë¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£¤¬¥¨¥ó¥¿¥á²½¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥à¤ä¿ä¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£²È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÀ¯¼£¡×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¡×ÀïÎ¬¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤½±¤Ç¤â´±Î½½Ð¿È¤Ç¤â¤Ê¤¤¹â»Ô»á¤Î½Ð¼«¤¬¤³¤È¤µ¤é¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¹â»Ô»á¼«¿È¤â¤½¤¦¤·¤¿½îÌ±À¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ò»È¤¤¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÆàÎÉ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡×Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤äÂ¾¤Î³¤³°À¯¼£²È¤È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÅªµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¡¢Ç»Ì©¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ê¤É¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿Æ¶á´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¥Í¥¿¤Ë¤â»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤µ¡×¤Ï¡¢º£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤â½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¼Ãå¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¤¦¤Á¤ÎÉ×¤¬¡¢¤¹¤´¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤Ç¤¹¤Í¤¤¤í¤¤¤íÃíÊ¸¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤À³«¤±¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤È¢¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢·è¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¹¤ÍÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡¢Èá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç15Ç¯Á°¤ÎÉþ¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤·¤³¤Þ¤ê¡¢¤è¤½¤è¤½¤·¤¯¡¢²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±À¤Î¾å¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¥µ¥Ê¥¨¤µ¤ó¤Î¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤óÀïÎ¬¡×¡£¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢»Ù»ý¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊÑ²½µå¡×¤¬»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯´í¸±À
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¡¢·¿ÄÌ¤ê¤ÎÄ¾µå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛÄê³°¤Î¡ÖÊÑ²½µå¡×¤âÁà¤ì¤ë¤Î¤¬¹â»Ô»á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎ¯°û¤ò²¼¤²¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÇüÂç¤Ç¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Í¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÀª¤¤Í¾¤Ã¤¿È¯¸À¤È¸«¤¨¤ëÀá¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈà½÷¤Ï¡Ö¡ÊÈ¯¸À¤Ï¡ËÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡ÊÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÌÀ¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡£¿µ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ý¤¬³ê¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯¸À¤Î±Æ¶Á¤ò¸Ü¤ß¤Æº£¸å¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Á°¤Î¼çÄ¥¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Öµ°Æ»½¤Àµ¡×¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ»á¤Î¡Ö¼ÁÌäÀÕÇ¤¡×¤òÌä¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°µå¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤ËÊÖ¤¹¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏÎÌ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤«¤é¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤¹¤ì¤¹¤ì¡×¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ë¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö5Ãû±ß¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò¤º¤Ã¤È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç²¾Äê¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Åú¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÀºö¡£¡ÖÊ¹¤¯¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¡¢¤Ä¤¤Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
21ÆüÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤ÎX¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÆüÄø¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½ÐÄ¥ÍÑ²ÙÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÇÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó¡Ä¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬¸«´·¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²Ùºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸å¤Ëºï½ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾ÆÃÍ¡©¤Î¡Ö¥ª¥Á¡×¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸ØÄ¥É½¸½¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤³¤½¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ´¶¾ð¤ÎÍÞÀ©¤ò¸ú¤«¤»¤ÆÏÃ¤¹°õ¾Ý¤Î¹â»Ô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤Î¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÅúÊÛ¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¼ÁÌä¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öº£¤Þ¤Ç»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅúÊÛ¤ò²æËý¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾ð¤¬Ë¤«¤ÊÊ¬¡¢´é¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤
¾Ð´é¤ÎÂ¿¤¤¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤¬Ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈ¿ÌÌ¡¢´é¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¡¢Îä¤á¤¿É½¾ð¤Ê¤É¤Ï¡¢Â¾¤Î¼óÇ¾¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£
³°¸ò¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»þ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤â¥Ï¥ó¥Ç¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºö»Î¡¢ºö¤ËÅ®¤ì¤ë¡£¡ÖºöÎ¬¤Ë¤¿¤±¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¼«¿®¤ÎºöÎ¬¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤Ê¤Þ¤¸¤¦¤Þ¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò³ê¤é¤»¡¢Âç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤Ë¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬¡¢¡Ö¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¤«¤é¤Î¹çÎ®´õË¾¼Ô¤Î°ìÉô¤ò¡ËÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤È¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò²á¿®¤·¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´í¤¦¤µ¤ò¹îÉþ¤·¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÆñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬ËÜ ½ã»Ò : ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦¥³¥ß¥åÎÏÅÁÆ»»Õ¡Ë